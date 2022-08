Na tę inwestycję czekano 20 lat

W ubiegłym tygodniu Budimex odpisał z Gminą Ziębice umowę na budowę hali sportowo-widowiskowej w Ziębicach. O inwestycji mówiło się już przeszło 20 lat.

Na uroczystość podpisania umowy zaproszeni zostali przedstawiciele lokalnych władz, trenerzy, działacze sportowi oraz dyrektorzy szkół. Z ramienia gminy umowę podpisali burmistrz Mariusz Szpilarewicz i skarbnik gminy Maria Grzesik. Generalnego wykonawcę reprezentowali Andrzej Schmalenberg, dyrektor Oddziału Budimex SA, Szymon Cienciała, dyrektor Rejonu Budimex SA oraz Wojciech Lesisz, dyrektor ds. handlowych Budimex SA - Oddział Południowy.

– O tej inwestycji mówiło się przeszło od 20 lat. Nauczyciele, działacze społeczni, trenerzy, rodzice oraz radni przytaczali wiele argumentów za budową tego obiektu. Hala jest potrzebna przede wszystkim do zajęć z wychowania fizycznego dla dzieci i młodzieży, dbania o ich rozwój i zdrowie. Jest też z pewnością ważnym argumentem podczas wyboru szkoły oraz bazą do rozwoju talentów. Wraz z oddaniem do użytku obiektu pojawi się wiele dodatkowych ofert dla młodzieży na spędzanie wolnego czasu. Będzie to również ważny czynnik spajający społeczność gminy oraz miejsce spotkań umożliwiające wiele aktywności, nie tylko sportowych, ale i społecznych i gospodarczych – mówił burmistrz Ziębic Mariusz Szpilarewicz.