Na tę inwestycję czekano od lat. Centrum Zdrowia Matki Polki będzie rozbudowane

W 2024 r. mają ruszyć prace budowlane przy Szpitalu Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Inwestycja kosztująca 260 mln zł ma na celu rozbudowę oddziału pediatrii.

REKLAMA

Szpital Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi doczeka się nowego oddziału pediatrii.

Chodzi jednak nie tylko o kompleksowy remont, ale także o jego rozbudowę.

Prace zostaną zrealizowane za ponad 260 milionów złotych.

Modernizacja oznacza m.in. zwiększenie liczby łóżek, nowy sprzęt i przebudowę całego bloku.

Prace mają rozpocząć się już w przyszłym roku.

Najważniejszym elementem planowanej inwestycji jest budowa całkowicie nowego budynku intensywnej terapii, który ma powstać w pobliżu ul. Paradnej. Dzięki inwestycji szpital będzie mógł przyjąć większą liczbę pacjentów.

– Chodzi o zwiększenie liczby stanowisk intensywnej terapii, nadzoru poznieczuleniowego. Remontujemy również klinikę okulistyki, laryngologii, dializoterapię – wymienia dyrektor „Matki Polki”, dr Iwona Maroszyńska. – Będzie też nowa pracownia kardiologii interwencyjnej, która dzisiaj nie jest już nowoczesna, ale jest też bardzo mocno obciążona – dodaje.

7 sal operacyjnych

Powstanie także siedem sal operacyjnych, dzięki którym szpital będzie mógł leczyć większą liczbę małych pacjentów w bardzo ciężkim stanie, nierzadko z zagrożeniem życia.

Rozbudowa popularnej „Matki Polki” to inwestycja ważna nie tylko dla mieszkańców Łodzi i całego województwa. Blisko połowa wszystkich pacjentów instytutu to mieszkańcy innych regionów, dlatego właśnie to łódzki szpital dostanie tak duże dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia. A przypomnijmy, że chodzi o ponad 260 mln zł. Jeszcze w tym roku ma zostać ogłoszony przetarg. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, prace modernizacyjne rozpoczną się w 2024 r.