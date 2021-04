Na ten obiekt czekają gdańszczanie. Znamy datę otwarcia Muzeum Bursztynu w Wielkim Młynie

14 kwietnia br. symbolicznie zamknięto oddział Muzeum Gdańska i podsumowano jego dotychczasową działalność. Nowa opowieść o bursztynie rozpocznie się latem tego roku, 23 lipca, w nowym obiekcie - Wielkim Młynie.

– Naszedł moment pożegnania, podsumowania i wdzięczności, ale otwiera się nowe. Prace w Wielkim Młynie idą obiecująco i mam nadzieję, że latem Muzeum Bursztynu powróci w nowej odsłonie. Robimy to wszystko, żeby pokazać, jak ważny jest bursztyn dla naszego miasta, dla jego kultury, sztuki, rzemiosła, ale także dla gospodarki – mówiła doceniając wyjątkową rolę bursztynu Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

Gdańsk na wielu obszarach podtrzymuje i pielęgnuje długoletnie, bursztynnicze tradycje. W 2006 roku w zabytkowym Zespole Przedbramia, dzięki inicjatywie środowiska bursztynników oraz śp. Pawła Adamowicza, powstało Muzeum Bursztynu. Jego zbiory obecnie liczą ponad 2 000 eksponatów, które przekazywali sympatycy i przedsiębiorcy zrzeszeni w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Bursztynników i Krajowej Izbie Gospodarczej Bursztynu.

– Przez 15 lat, głównie dzięki wsparciu środowiska bursztynników, Muzeum Bursztynu udało się osiągnąć bardzo wiele. Wizytówkę Światowej Stolicy Bursztynu odwiedziło ponad milion turystów z Polski i Świata. W tym czasie zorganizowaliśmy 103 wystawy czasowe, w tym 11 za granicą. Rekordowy pod tym względem był 2018 rok, w którym otworzyliśmy 18 wystaw czasowych – mówił Waldemar Ossowski, dyrektor Muzeum Gdańska.

W ciągu 15 lat działalności Muzeum Gdańska wsparło 133 darczyńców z całego świata. Przekazane przez nich nowoczesne wyroby jubilerskie, ciekawe okazy inkluzji, bądź żywic kopalnych z całego świata stanowi około 40 proc. obiektów w kolekcji Muzeum Bursztynu.

Symboliczne zamknięcie zamkniętego z powodu pandemii koronawirusa Muzeum Bursztynu w gdańskiej „Katowni” było nie tylko okazją do podsumowań. Muzeum Bursztynu przez 15-lat odwiedziło ponad milion zwiedzających. W tym okresie zorganizowano 103 wystawy czasowe, w tym 11 za granicą oraz tyle samo koncertów. Ale przełomowy w tej materii był rok 2018, gdy w oddziale Muzeum zorganizowano 14 wystaw czasowych, w tym wiele poza murami i niewielkimi salami Zespołu Przedbramia. To jeden z powodów przenosin do Wielkiego Młyna, którego otwarcie nastąpi pod koniec lipca br.

– Już od 23 lipca odwiedzający będą mogli poznać nową opowieść o bursztynie bałtyckim. Nowe Muzeum Bursztynu w Wielkim Młynie będzie miało trzy razy większe sale wystawowe, będzie także w pełni dostępne dla wszystkich, w tym zwłaszcza dla osób z niepełnosprawnościami ruchu i wzroku. Mam nadzieję, że od tego lata nowe Muzeum Bursztynu ruszy z nową energią, realizując misję promocji bursztynnictwa i naszego miasta – mówił Waldemar Ossowski, dyrektor Muzeum Gdańska.

Do przypadającego w piątek, 23 lipca br. otwarcia nowej siedziby muzeum poznamy nowe eksponaty sztuki dawnej oraz nowoczesnej, okazy przyrodnicze z całego świata, a także dziesiątki instalacji multimedialnych umieszczonych w tajemniczym półmroku zabytkowego budynku na blisko 1100 mkw. sal wystawowych. Pierwsi zwiedzający wejdą bezpłatnie w sobotę i niedzielę, podczas pierwszych dwóch dni 761. edycji Jarmarku Dominikańskiego.