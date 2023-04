Na terenie dawnych zakładów Famur w Katowicach TDJ Estate buduje park handlowy

W Katowicach wystartowała pierwsza inwestycja handlowa TDJ Estate. W dzielnicy Piotrowice na terenie dawnych zakładów firmy Famur powstaje Fabryka Park spod kreski pracowni Plus8 Architekci.

Mieszkańcy Katowic zyskają nowe centrum zakupowe w dzielnicy Piotrowice.

Inwestycja powstanie na terenie dawnych zakładów firmy Famur.

Retail park będzie jednak dopiero początkiem, a plany na zagospodarowanie całej dostępnej powierzchni wciąż się kształtują.

Powierzchnia Fabryki Park wyniesie 9 tys. mkw. Budowa parku handlowego już się rozpoczęła.

Będzie to pierwsza część inwestycji, która docelowo zajmie powierzchnię 6 ha.

Autorem projektu retail parku Fabryka Park oraz sąsiadującego sklepu Kaufland jest pracownia Plus8 Architekci z Zabrza.

Mieszkańcy Katowic zyskają nowe centrum zakupowe. W dzielnicy Piotrowice, na części terenu po dawnych zakładach firmy Famur, powstanie Fabryka Park. Inwestorem jest TDJ Estate, odpowiedzialny za realizację tak rozpoznawalnych projektów jak kompleks biurowy .KTW czy osiedle mieszkaniowe Pierwsza Dzielnica. Budowa parku handlowego już się rozpoczęła. Będzie to pierwsza część inwestycji, która docelowo zajmie powierzchnię 6 ha.

– Wraz z Fabryką Park otwieramy nowy rozdział działalności. Po projektach mieszkaniowych, biurowych i typu land developing uzupełniamy portfolio o nieruchomość handlową. Nazwa tej inwestycji nie jest przypadkowa, ponieważ powstanie na terenie dawnych zakładów firmy Famur. To obszar o dużym potencjale, który chcemy wydobyć, by ponownie ożywić to miejsce. Naszym celem jest spełnienie potrzeb zakupowych mieszkańców poprzez przyciągnięcie najemców z wielu branż i stworzenie atrakcyjnej, zróżnicowanej oferty – mówi Maciej Wójcik, partner zarządzający w TDJ Estate.

Park handlowy powstanie w dzielnicy Piotrowice, w rejonie ulic Tadeusza Kościuszki i Armii Krajowej, tuż obok Ronda Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Lokalizacja w pobliżu Centrum Przesiadkowego Brynów, stacji kolejowej Katowice Piotrowice, a także przystanku autobusowego Piotrowice Fabryka Maszyn stanowi istotny atut, z którego będą mogli korzystać przyszli klienci. Inwestycja doskonale wpisuje się w potrzeby mieszkańców okolicznych dzielnic (Ligota-Panewniki, Piotrowice-Ochojec), w których mieszka ok. 50 tys. osób.

Fabryka Park to pierwsza inwestycja handlowa TDJ Estate, wiz. mat. prasowe TDJ Estate

Powierzchnia Fabryki Park wyniesie 9 tys. mkw. – znajdą się tutaj placówki handlowe o zróżnicowanym asortymencie. Budowa już się rozpoczęła. Strategię komercyjną przygotowała firma REALM, która prowadzi także komercjalizację obiektu.

– Zaproponowany zestaw najemców jest szeroki i różnorodny, dzięki czemu zaspokoi potrzeby zakupowe nawet najbardziej wymagających klientów. Sklepy popularnych i lubianych marek oraz liczne punkty usługowe będą motorem napędowym tego projektu, a dogodna lokalizacja oraz wygoda i komfort dokonywania zakupów przyciągną do Fabryki Park rzesze kupujących – zaznacza Piotr Kret, prezes zarządu REALM.

Jednocześnie trwa realizacja sklepu Kaufland, który powstanie na przyległej działce, kupionej od DE Estate (spółki należącej do grupy TDJ). Będzie to trzeci market tej sieci w Katowicach. Wspólnie z parkiem handlowym stworzą spójną architektonicznie całość, za co odpowiedzialna jest pracownia Plus8 Architekci z Zabrza – autor zarówno projektu Kauflandu, jak i retail parku.

– Okolice Fabryki Park znamy doskonale, ponieważ w sąsiednich dzielnicach realizujemy dwie inwestycje mieszkaniowe: Dobrynów oraz Franciszkańskie Południe. Chcemy wykorzystać bogate doświadczenie w realizacji projektów deweloperskich, by zapewnić wszystkim okolicznym mieszkańcom kompleksową infrastrukturę handlowo-usługową, dzięki której zrobią wygodnie zakupy i poczują oszczędność czasu. Obiekt będzie wyróżniał się wysokim standardem, nowoczesnym formatem i przemyślanym tenant-mixem. Wierzymy, że te walory w połączeniu z dobrze skomunikowaną lokalizacją przełożą się na wielu zadowolonych klientów. Retail park będzie jednak dopiero początkiem, a plany na zagospodarowanie całej dostępnej powierzchni wciąż się kształtują. Jesteśmy otwarci na różnorodne rodzaje działalności – komentuje Jarosław Łysik, manager ds. obrotu nieruchomościami w TDJ Estate.

Docelowo centrum handlowo-usługowe zajmie powierzchnię 6 ha. Obecnie trwają prace koncepcyjne nad zagospodarowaniem pozostałej części terenu, który uzupełni ofertę retail parku.