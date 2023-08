Na terenie Diasfery Łódzkiej powstaje właśnie nowy mural

Powstaje drugi mural na terenie Diasfery Łódzkiej. Prace rozpoczęły się 8 sierpnia. Mural wykonuje Maciek Polak.

Nad muralem od 8 sierpnia pracuje ilustrator i muralista Maciek Polak, którego przy pracy będzie można oglądać co najmniej do końca długiego weekendu.

Najnowsza kreacja powstaje na jednej ze ścian korytarza łączącego ulicę Kilińskiego z dziedzińcem Diasfery.

Mural będzie miał nie tylko funkcję dekoracyjną: zostanie uzupełniony również o elementy, na których będzie można przysiąść.

Poznańska firma Duda Development kontynuuje swoją współpracę z Maćkiem Polakiem, ilustratorem i muralistą znanym m.in. z prac dla marek takich jak Pan Tu Nie Stał, Nike, Ładne.co i Reserved.

Pierwszy mural, namalowany przez Polaka w 2021, znajduje się na tylnej ścianie kamienicy naprzeciwko Diasfery Łódzkiej. Mierzące ponad 500 mkw. dzieło przedstawia zabytkową kamienicę objętą w posiadanie przez dziką przyrodę: kwiaty, motyle i ptaki. Współautorem muralu był Martyn Gill.

Najnowsza, solowa kreacja powstaje na jednej ze ścian korytarza łączącego ulicę Kilińskiego z dziedzińcem Diasfery. Wzór nawiązuje do poprzedniego muralu zarówno poprzez podobne kolory i wykorzystanie dużych, wyrazistych motywów roślinnych, jak i dzięki ponownemu pojawieniu się motywu kamienicy. Wprawne oko dostrzeże także innego rodzaju smaczki i nawiązania.

Deweloper zapowiada, że mural będzie miał nie tylko funkcję dekoracyjną: zostanie uzupełniony również o elementy, na których będzie można przysiąść. Kontynuuje to trend zachęcania do sąsiedzkich interakcji, o którym zespół Duda Development mówił już dwa lata temu, podczas malowania poprzedniego muralu. Miejsce osłonięte przed działaniem czynników atmosferycznych, w którym powstaje dzieło, zdecydowanie sprzyja takiemu przeznaczeniu.

Prace nad muralem rozpoczęły się we wtorek 8 sierpnia i będzie można je obserwować co najmniej do końca długiego weekendu.