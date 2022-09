Na terenie ogrodów Opactwa Cystersów w Gdańsku deweloper stworzył park dla mieszkańców

Invest Komfort, przystępując do realizacji nowej inwestycji Opacka w Gdańsku, zrealizował zielony kompleks inspirowany osiągnięciami Cystersów. Projekt parku oparto na planie zagospodarowania terenu, który zakładał odtworzenie w Oliwie miejsca nawiązującego klimatem do dawnych ogrodów.

Uporządkowanie dużej, reprezentacyjnej działki i nadanie jej nowych funkcji bez wątpienia pozytywnie wpłynie na wizerunek Starej Oliwy. P ark podkreśla charakter dzielnicy, a rewitalizacja przestrzeni poprawi bezpieczeństwo okolicznych mieszkańców.

Cystersi, którzy pojawili się w Oliwie już w XII wieku, byli znani z perfekcji w dziedzinie uprawy ziemi. Dzięki bogatej wiedzy o roślinach i pracowitości, podnieśli rzemiosło hortologiczne do rangi sztuki, a ich ogrody i sady idealnie odzwierciedlały harmonię oraz naturalny cykl zmian przyrody. Invest Komfort, przystępując do realizacji nowej inwestycji Opacka w Gdańsku, postanowił zrealizować zielony kompleks inspirowany osiągnięciami Cystersów.

- Cieszymy się, że po wielu miesiącach przygotowań w końcu możemy oddać efekty naszej pracy do dyspozycji mieszkańców. Mamy nadzieję, że park stanie się dla gdańszczan, zwłaszcza tych z Oliwy, jednym z ulubionych miejsc na mapie miasta. Dla Invest Komfort to kolejna motywacja do realizacji naszej strategii, zgodnie z którą tworzymy nie tylko osiedla, ale również mikroświat wokół. My kreujemy przestrzeń, przekazujemy ją mieszkańcom, a to oni wnoszą do niej emocje i relacje społeczne - przyznaje Michał Ciomek, architekt i wiceprezes zarządu Invest Komfort.