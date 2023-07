Na terenie poznańskiej zajezdni stanęły... ule

Na terenie poznańskiej zajezdni Franowo stanęły trzy ule. Tysiące pszczół pracować będzie na około 250 ha, wyprodukują nawet 30 kg miodu rocznie.

Na terenie zielonym zajezdni Franowo ustawione zostały trzy ule, w których zadomowiły się pszczoły. Wcześniej specjaliści sprawdzili, czy warunki w tej lokalizacji będą sprzyjały utrzymaniu się roju w ulu (nasłonecznienie, wiatry oraz warunki zimą), a przede wszystkim - zbadali, czy w okolicy jest wystarczająco dużo miododajnych roślin (tzw. pożytek).

- Trzeba pamiętać, że pszczoły latają i pracują w promieniu 2 kilometrów, co daje obszar około 250 hektarów. Zagospodarowanie zajezdni oraz jej okolic sprawiają, że mogą czuć się tu swobodnie. Latem w każdym z uli może być 80 tysięcy pszczół, zimą ta liczba zmniejszy się do 10 tysięcy - mówi Tomasz Wojtiuk z firmy Beeup.pl, pszczelarz i członek Polskiego Związku Pszczelarskiego. To jego zadaniem, jako właściciela pszczół i uli, będzie opieka nad pszczelimi rodzinami na Franowie.