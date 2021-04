Na trasie z Łodzi do Koluszek powstanie nowy wiadukt

Podróże koleją na trasie z Łodzi do Koluszek będą bezpieczniejsze. PKP PLK S.A. podpisały umowę z Gminą Andrespol oraz wykonawcą budowy skrzyżowania dwupoziomowego w Andrespolu.

REKLAMA

PKP PLK i Gmina Andrespol podpisały z wykonawcą umowę na budowę nowego skrzyżowania bezkolizyjnego w Andrespolu.

To drugi wiadukt, który powstanie na trasie kolejowej z Łodzi do Koluszek.

Inwestycja za ok. 30 mln zł netto zostanie dofinansowana ze środków POIiŚ.

Planowane zakończenie prac to II kwartał 2023 r.

Zadaniem wykonawcy będzie budowa wiaduktu kolejowego dla czterech torów: linii Łódź Fabryczna – Koluszki oraz Łódź Kaliska – Dębica. Nowy obiekt powstanie przy przystanku kolejowym Bedoń i zastąpi przejazd kolejowo-drogowy, którym przebiega droga między Bedoniem Przykościelnym i Andrespolem.

Przeczytaj także >> Szykuje się wielka modernizacja warszawskiej linii średnicowej

Wiadukt kolejowy będzie miał długość ok. 12 m i szerokość ok. 24,1 m. Inwestycja obejmie budowę układu drogowego wraz z ciągiem pieszo-rowerowym. Wartość inwestycji to ok. 29,9 mln zł netto, z czego PLK przeznaczą 18,6 mln zł netto, Gmina Andrespol 11,3 mln zł netto. Planowane zakończenie prac to II kwartał 2023 r.

Budowa wiaduktu kolejowego w Andrespolu wpisuje się w realizowany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. projekt poprawy bezpieczeństwa. Celem jest zastępowanie przejazdów kolejowo-drogowych skrzyżowaniami bezkolizyjnymi. PLK realizują ten program we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego i zarządcami dróg.

W województwie łódzkim w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap III” powstaną obiekty w Gałkowie i Skierniewicach. W Skierniewicach roboty budowlane rozpoczęły się lutym br., w Gałkowie ruszą pod koniec 2021 roku. Obie inwestycje zakończą się w przyszłym roku.