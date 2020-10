Na trasie z Warszawy do Lublina niebawem pojawi się nowy przystanek

Pochylnie ułatwiające dostęp do oświetlonych peronów, na których znajdą się ławki i wiaty; oprócz tego bezpieczne dojście do pociągów pod torami - taki będzie nowy przystanek kolejowy Wygoda na trasie z Warszawy do Lublina.

REKLAMA

W grudniu pasażerowie pociągów na trasie z Warszawy do Lublina skorzystają z nowego przystanku Wygoda, w powiecie garwolińskim. Na przystanku będą ławki i wiaty. Zamontowanie zostanie oświetlenie oraz tablice z rozkładami jazdy. Osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się łatwy dostęp do peronów zapewnią pochylnie. Zaprojektowano bezpieczne dojścia do pociągów przejściem pod torami. Takie rozwiązanie również ułatwi mieszkańcom drogę z jednej strony torów na drugą.

Na budowie widać konstrukcje nowego przystanku. Układana jest nawierzchnia peronów oraz ścianki. Montowane są słupy oświetleniowe. Budowany jest nasyp. Odpowiednio zmieni się układ drogowy obok przystanku. Droga dojazdowa, chodniki oraz przejazd pod torami zapewnią dogodna komunikację.

Dodatkowy dostęp do kolei - perony oraz przejście pod torami to efekt dużej inwestycji za ponad 3,5 mld zł realizowanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z udziałem POIiŚ na linii Warszawa - Lublin.