Na trudnym architektonicznie terenie powstała nowoczesna szkoła

Powstała na wzniesieniu Jury Krakowsko-Częstochowskiej szkoła podstawowa była dużym wyzwaniem dla projektantów z uwagi na bardzo trudny pod względem projektowym teren. Podjęli się go architekci z Autorskiej Pracowni Projektowej Manecki.

Szkoła usytuowana jest na wzniesieniu w południowej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej, na bardzo trudnym pod względem projektowym terenie o dużym nachyleniu.

Na szczególną uwagę w szkole zasługuje wewnętrzny dziedziniec (patio), który został przeznaczony na otwartą salę lekcyjną.

Za projektem stoją Architekci z Autorskiej Pracowni Projektowej Manecki.

Budynek położony na wzniesieniu, wśród wzgórz i domów jednorodzinnych, doskonale wkomponowany w teren. Liczne nawiązania do otoczenia, czyli Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Dodatkowo wewnętrzny, otwarty dziedziniec jako sala lekcyjna, basen z dużymi przeszklonymi oknami i widokiem na sad, mediateka oraz pełnowymiarowe boisko do piłki ręcznej. W tej wyjątkowej szkole podstawowej uczniowie rozpoczęli już zajęcia.

Szkoła usytuowana jest na wzniesieniu w południowej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej w pięknym, lecz bardzo trudnym pod względem projektowym terenie o dużym nachyleniu. I to właśnie ta niezwykła działka, stanowiąca pretekst do stworzenia nietypowej kompozycji architektonicznej stała się ogromnym wyzwaniem dla projektantów.

Architekci z Autorskiej Pracowni Projektowej Manecki postarali się, aby nowo powstały obiekt korespondował zarówno z wzniesieniami okolicznych terenów jak i otaczającą zabudową, a jednocześnie spełniał wszelkie oczekiwania przyszłych użytkowników.

– Szkoła i przedszkole w Przybysławicach wyposażona została w także w infrastrukturę do sportu taką jak boiska zewnętrzne, basen do nauki pływania oraz wielofunkcyjną salę gimnastyczną, zależało nam również na wkomponowaniu budynku w otoczenie. Jednostajnie wznoszący się dach oraz skośne, drewniane belki umieszczone na elewacji szkoły nawiązują do charakteru otaczającej zabudowy i terenu. Murki wykonane z naturalnego kamienia, umieszczone wzdłuż boiska oraz między parkingami, łagodnie przechodzące na fragmenty elewacji to odwołanie do Jury Krakowsko-Częstochowskiej – wyjaśnia Mateusz Manecki, autor projektu.

Ukształtowanie terenu miało ogromne znaczenie przy projektowaniu szkoły. Budynek został zaprojektowany w taki sposób, że jedna jego część rozciąga się poziomo wzdłuż linii wzgórza, druga wznosi się do góry wraz z ukształtowaniem terenu, natomiast środkowa jego część jest nadwieszona nad wejściem.