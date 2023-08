Na ulicę Puławską w Warszawie wracają tramwaje. Będą kursować po zielonych torach

Już 4 września na ul. Puławską w Warszawie powrócą tramwaje. Po zielonych torach kursować będą trzy linie tramwajowe.

W poniedziałek, 4 września, tramwaje wrócą na ulicę Puławską.

Po zielonych torach kursować będą trzy linie tramwajowe.

Prace na tym odcinku realizowane są w ramach budowy trasy do Wilanowa.

Ostatnie zadanie do wykonania po pracach budowlanych to obsadzenie skrzyżowania zielenią.

Jeszcze w tym roku gotowa będzie cała ulica Gagarina.

Po ulicy Puławskiej pojadą tramwaje trzech linii : 4, 10 i 18. W godzinach szczytu każda z nich kursować będzie co 8 minut, poza szczytem – co 12 minut. Czwórka pojedzie z pętli Wyścigi ulicami: Puławską, Marszałkowską i dalej przez plac Bankowy na Annopol. Linia 10 także będzie rozpoczynać trasę na Wyścigach.

Tramwaje wracają na ulicę Puławską, fot. UM Warszawa

Tramwaje pojadą ulicami Puławską i Marszałkowską, a na placu Zbawiciela skręcą w Nowowiejską, by dojechać al. Niepodległości, Chałubińskiego, Prostą i Wolską do przystanku PKP Wola. Osiemnastka połączy pętle PKP Służewiec i Żerań FSO. Tramwaje tej linii pojadą ulicami: Wołoską, Woronicza, a dalej Puławską, Marszałkowską, Andersa i przez most Gdański.

Tramwaje linii 31 zapewnią dojazd do stacji metra Wierzbno z zagłębia biurowego na Mokotowie – będą kursowały na trasie PKP Służewiec - Metro Wierzbno. Zawieszona pozostanie linia 14 i dlatego linia 35 będzie dalej jeździć między Piaskami a Banacha.

Tak, jak obiecywaliśmy: już 4 września na ulicy Puławskiej pojedzie tramwaj, a nawet trzy linie tramwajowe. Przywracamy ruch tramwajowy na tym odcinku tak, żeby uczniowie mogli dojechać do szkoły. Również częściowo przywrócony zostanie ruch samochodowy. W stronę centrum na dwóch pasach, w drugą stronę na jednym pasie, bo jeszcze będą trwały tutaj prace budowlane – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Tory na ul. Puławskiej, fot. UM Warszawa

Gdzie wciąż trwają prace?

Wciąż trwają prace przy budowie torów tramwajowych do centrum, do Czerniakowskiej i do Wilanowa. Przebudowywane są ciepłociągi o łącznej długości blisko 4 km, a także kanalizacja, wodociągi i instalacje elektryczne. Trwa również budowa nowych jezdni, chodników i dróg dla rowerów.

Otwarcie skrzyżowania w relacji wschód - północ - zachód nastąpi już przed świętami Bożego Narodzenia.

Jeszcze w tym roku gotowa będzie cała ulica Gagarina. Ułożono tam już 80 proc. torów. Torowisko będzie zielone za sprawą rozchodnika, którym trasa zostanie wyłożona w pierwsze chłodniejsze dni. Obecnie tramwajarze przygotowują ziemię do jesiennych nasadzeń.

Więcej zieleni na Puławskiej

Ostatnie zadanie do wykonania po pracach budowlanych to obsadzenie skrzyżowania zielenią. Tory o długości 500 metrów zostaną pokryte rozchodnikiem. Na nowym przystanku przy ul. Goworka, między wiatami dla pasażerów, pojawią się drzewa.

W najbliższej okolicy skrzyżowania pojawi się ponad 200 krzewów i rabaty z ponad tysiącem bylin i cebul kwiatowych. Na chodniku przed bankiem, na odcinku o długości około 100 metrów, znajdą się trzy dodatkowe rabaty z krzewami i trawami ozdobnymi.