Na ulice Warszawy wyjechał świąteczny tramwaj LEGO. Kursuje między sklepami duńskiej marki

Do 4 grudnia po warszawskich ulicach będzie jeździł tramwaj reklamowy LEGO, który łączy punkty ze sklepami duńskiej marki. W środku pojazdu czeka moc atrakcji.

Tramwaj LEGO uruchamiany jest przez Tramwaje Warszawskie na zlecenie producenta klocków. Nie jest wykorzystywany na żadnej ze stołecznych linii, ale kursuje po trasie łączącej punkty, w których zlokalizowane są oficjalne sklepy.

Tramwaj zaczyna kurs od przystanku Ratuszowa ZOO – w dni powszednie wyrusza o godzinach: 8:00, 10:10, 12:12 oraz o 14:30 zaś w weekendy o 10:10, 12:25, 14:55 i 17:25. Trasa prowadzi przez Jagiellońską, most Gdański, Starzyńskiego, al. Jana Pawła II, Stawkami, Andersa, Marszałkowską, Nowowiejską, al. Niepodległości, Rakowiecką, św. Boboli i Wołoską do zajezdni Mokotów (w dni robocze) lub do pętli PKP Służewiec (w weekendy).

Tramwaj LEGO uruchamiany jest przez Tramwaje Warszawskie na zlecenie producenta klocków, fot. mat. pras.

W środku oprócz dekoracji jest figura Mikołaja zbudowana z klocków. Główna atrakcja to przebrany w kostium Mikołaj oraz Ninja Kai, z którymi można sobie zrobić zdjęcia. Na podróżnych czekają przedświąteczne niespodzianki. W tramwaju wszystkie dzieci dostaną listy, które następnie będą mogły wypisać i wysłać za darmo do Mikołaja, wrzucając je do skrzynki pocztowej. Specjalny tramwaj reklamowy jeździ po Warszawie do 4 grudnia.