Na wakacje do Jastarni. Startuje pierwsza część kompleksu Wydma&Las

Na Półwyspie Helskim, w spokojnej części Jastarni, na granicy z Juratą, w bezpośrednim sąsiedztwie sosnowego lasu oraz bałtyckiej plaży i wód Zatoki Puckiej, powstaje inwestycja Wydma&Las, którą realizuje Euro Styl z Grupy Dom Development.

Wydma – pierwsza część tego kompleksu turystycznego z 59 apartamentami na wynajem – rozpoczyna swoją działalność i otwiera drzwi dla gości.

Lokale mają od 2 do 3 pokoi, powierzchnię od 39 do 74 m kw.

Do dyspozycji gości są m.in. dwa boiska – wielofunkcyjne i do siatkówki plażowej, z siedziskami w formie leżaków dla amatorów kąpieli słonecznych, surbox, hamaki pomiędzy drzewami oraz osobny budynek recepcji i przylegający do niej taras wypoczynkowy.

Półwysep ożywa

Słoneczne dni i coraz wyższa temperatura sprawiają, że na Półwyspie Helskim pojawia się coraz więcej turystów i pasjonatów sportów wodnych. Kulminacja tego ruchu następuje oczywiście w wakacje, ale półwysep dla wielu stał się już całoroczną enklawą wypoczynku, dobrej zabawy i aktywności – na wodzie, lądzie, a nawet w powietrzu. Jego unikatowy charakter i bezpośredni dostęp do morza sprawiają, że zjeżdżają się na niego ludzie z całej Polski.

Wydma i Las, choć powstają niezależnie, wspólnie, wraz z przynależnym do nich terenem rekreacyjnym stworzą nowoczesny kompleks turystyczny o funkcji hotelowej. fot. mat. Euro Styl

Już teraz mogą oni rezerwować pobyt w komfortowych i w pełni wyposażonych apartamentach znajdujących się w pierwszej uruchamianej części kompleksu Wydma&Las w Jastarni. Lokale przygotowane zostały specjalnie z myślą o nich – mają od 2 do 3 pokoi, powierzchnię od 39 do 74 m kw. Te w parterach mają ogródki, a na wyższych kondygnacjach przestrzenne loggie i tarasy niemal dotykające drzew sosnowego lasu.

Nasza inwestycja jest pod wieloma względami wyjątkowa. Świetna lokalizacja 200 m od otwartego morza, nieco na uboczu turystycznego zgiełku. Do tego w pełni wyposażone, luksusowe apartamenty i bogata infrastruktura dostępna tylko dla gości kompleksu. Zatrzymanie się tutaj to gwarancja udanego pobytu na Półwyspie Helskim – mówi Tomasz Albrycht, dyrektor działu apartamentów serwisowanych w spółce Euro Styl.

Z książką na hamaku, albo „na kajcie”

Inwestycja Wydma&Las położona jest w zaciszu sosnowego lasu, w sąsiedztwie niewielkiej Juraty. Miłośnicy aktywności na świeżym powietrzu mają do dyspozycji dwa boiska – wielofunkcyjne i do siatkówki plażowej, z siedziskami w formie leżaków dla amatorów kąpieli słonecznych.

Między drzewami znajdują się hamaki – dla osób lubiących spędzać czas np. z książką. Z myślą o pasjonatach sportów wodnych powstał surfbox, w którym można przechowywać deski, suszyć pianki czy żagle. Wieczory uprzyjemni spotkanie z przyjaciółmi w altanie czy przy palenisku. Pomyślano także o przestrzeni dla najmłodszych, m.in. o leśnym placu zabaw zlokalizowanym na terenie inwestycji, wśród drzew.

Osobny budynek działającej sezonowo recepcji zapewni gościom codzienną obsługę i komfort, zaś na przylegającym do niej tarasie wypoczynkowym będzie można zrelaksować się przy filiżance kawy z coffee pointu. Może to być również miejsce klimatycznych, wieczornych koncertów jazzowych albo porannych zajęć jogi. Dostęp do apartamentów zapewnia dedykowana aplikacja w telefonie, pozwalająca na zdalne sterowanie systemowym zamkiem elektronicznym – gwarantuje to niezależność i samowystarczalność.

Nowoczesny kompleks turystyczny

Wydma i Las, choć powstają niezależnie, wspólnie, wraz z przynależnym do nich terenem rekreacyjnym stworzą nowoczesny kompleks turystyczny o funkcji hotelowej ze 119 luksusowymi apartamentami. Właściciele lokali mogą je oddać w zarządzanie spółki Your Destination lub pozostawić do użytku osobistego. Wszystkie apartamenty w uruchamianej części kompleksu – Wydmie – sprzedały się w błyskawicznym tempie.

Las – druga cześć, będąca aktualnie w budowie, to dwa kameralne i jeden butikowy budynek. Zaprojektowano w nich apartamenty o powierzchniach od 30 do 108 m kw., ze znaczącymi połaciami terenów utrzymanych w naturalnym stylu, przynależnych do parterowych apartamentów oraz tarasami, balkonami lub loggiami na piętrach. W sprzedaży pozostało ostatnich kilka lokali.

Wydma&Las to inwestycja wpisana w malownicze, naturalne otoczenie Półwyspu Helskiego, dająca możliwość wypoczynku w wysokim standardzie zamieszkania, ale też możliwość atrakcyjnej lokaty kapitału w unikatowy projekt inwestycyjny.