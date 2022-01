Na warszawskiej Białołęce powstał budynek z fasadą-zygzakiem

Na warszawskiej Białołęce powstał budynek mieszkalny, który przyciąga uwagę charakterystyczną bryłą. Na tle innych inwestycji wyróżnia go zygzakowaty kształt z nietuzinkową organizacją balkonów.

Swój oryginalny kształt 5-piętrowa Alinea zawdzięcza niebanalnemu układowi przestronnych balkonów. Zostały one zaprojektowane w taki sposób, aby nie graniczyły ze sobą. Taki zabieg ma nie tylko nadawać atrakcyjności całej bryle, ale również sprzyjać komfortowi oraz prywatności mieszkańców. To właśnie od układu balkonów budynek wziął swoją nazwę – Alinea, co po francusku oznacza po prostu „wcięcie”.

– Budynek zdecydowanie wyróżnia się na tle pozostałych inwestycji na Białołęce. Charakterystyczne balkony widać nie tylko od frontu, ale również z lotu ptaka – patrząc z góry, bryła budynku tworzy charakterystyczny zygzak przypominający grę Tetris – zauważa Cezary Grabowski, dyrektor marketingu i sprzedaży w Bouygues Immobilier Polska.

Przestronne balkony przynależą do wszystkich mieszkań z wyjątkiem parteru – tam mieszkańcy mają do swojej dyspozycji wygodne ogródki. Dodatkowo jedno z mieszkań na ostatnim piętrze posiada specjalne wyjście prowadzące z balkonu na taras umieszczony na dachu budynku.