Na warszawskiej Woli powstaje inwestycja w rytmie slow i w duchu eko. Dedeco z projektem dla Okam

Pracownia Dedeco zaprojektowała dla firmy Okam Capital nowe osiedle Cityflow na warszawskiej Woli. Okam Capital właśnie podpisał umowę z firmą Unibep, która została generalnym wykonawcą etapu I Cityflow przy ul. Redutowej 9 w Warszawie.

Przy ul. Redutowej 9 w Warszawie w ramach I etapu Cityflow powstaną dwa budynki.

Autorem koncepcji architektonicznej Cityflow jest pracownia Dedeco.

Projekt charakteryzować będą powierzchnie zielone i strefy aktywności dla mieszkańców, w tym ogród warzywny, klub mieszkańca, amfiteatr, przestrzenie do relaksu, a także dla czworonogów.

Prace budowlane rozpoczną się w IV kwartale 2022 r., a zakończą w IV kw. 2024 r.

Cityflow to będzie nasza kolejna wyjątkowa inwestycja, pozwalająca przyszłym mieszkańcom na czerpanie codziennej radości - aktywne spędzanie czasu wolnego, ale i życie w rytmie slow, odpoczynek i samorozwój w duchu eko. Inwestycja da szansę "płynięcia" w pięknym otoczeniu, na pograniczu centrum miasta i jego spokojnego ubocza. Niezwykle cieszymy się, że już wkrótce ruszymy z pracami w ramach etapu I – zaznacza Marcin Michalec, CEO OKAM Capital.

Dwa budynki z 333 mieszkaniami i 2 lokalami usługowymi w ramach etapu I powstaną na działce liczącej 38,6 tys. mkw. Obiekty będą liczyć max. 9 kondygnacji naziemnych (w zabudowie kaskadowej od 6 do 9 kondygnacji) i 2 podziemne. Projekt zakłada 400 miejsc parkingowych, z podłączeniem pod ładowanie pojazdów elektrycznych.

Tereny zielone z bogatą roślinnością

Kluczowy atut projektu stanowić będą tereny zielone z bogatą roślinnością dające mieszkańcom codzienny kontakt z naturą. Łącznie ok. 40 proc. (ok. 1,5 ha) całej działki stanowi powierzchnia biologicznie czynna. Inwestycja otoczona będzie dodatkowo przez sąsiadujące z nią zewnętrzne parki. Jej centralne miejsce zajmie plac z fontanną, otoczony specjalną strefą aktywności, relaksu i spotkań, w której każdy, niezależnie od wieku, znajdzie coś dla siebie. Do wspólnego użytkowania będzie m.in. ogródek warzywny, zaciszna enklawa z leżakami i hamakami, amfiteatr do organizacji wydarzeń, plac zabaw, teren rekreacyjny dla zwierząt oraz część przeznaczona dla miłośników street workoutu. Cały teren zyska ogrodzenie, a także system monitoringu z ochroną.

Projekt charakteryzować będą powierzchnie zielone i strefy aktywności dla mieszkańców, w tym ogród warzywny, klub mieszkańca, amfiteatr, przestrzenie do relaksu, a także dla czworonogów, fot. mat. prasowe

Projekt Cityflow charakteryzować będą także liczne eko-rozwiązania, wspierające ochronę środowiska i polepszające jakość życia mieszkańców. Wśród udogodnień znajdą się m.in.: oczyszczacze powietrza i podzlewowe filtry do wody w każdym mieszkaniu, bezpłatna wypożyczalnia rowerów i hulajnóg, stacja do serwisu jednośladów, system automatycznego nawadniania terenów zielonych zbieraną wodą deszczową, a także klub mieszkańca z przeznaczeniem pod wspólne aktywności mieszkańców. Istotną wartością dodaną jest lokalizacja inwestycji, z dogodną infrastrukturą transportową, usługową i publiczną.