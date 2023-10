Na warszawskiej Woli powstanie nowy mixed-use. Trwają prace koncepcyjne

Cavatina, która niedawno podpisała warunkową umowę sprzedaży przez Pocztę Polską terenu przy ul. Chmielnej 75, szykuje koncepcję projektu mixed-use.

12 października 2023 r. Cavatina poinformowała o zawarciu warunkowej umowy sprzedaży tego terenu przez Pocztę Polską ponad hektarowej działki u zbiegu ulic Chmielnej i Żelaznej na warszawskiej Woli.

Rafał Malarz, Prezes Zarządu Cavatina Holding: "Mix mieszkań, punktów usługowo-handlowych oraz biur chcemy tu połączyć z przestrzeniami kulturotwórczymi i rekreacyjnymi."

Trwają prace koncepcyjne. Przed spółką jeszcze konsultacje z właściwymi organami miasta i innymi podmiotami, a na ostateczny efekt tych działań trzeba poczekać.

Chmielna 75 jest drugim projektem, jaki Grupa Cavatina będzie realizować w Warszawie.

Cavatina, która niedawno podpisała warunkową umowę sprzedaży przez Pocztę Polską terenu przy ul. Chmielnej 75, szykuje koncepcję projektu mixed-use, który idealnie uzupełni ten ważny fragment centralnej części Warszawy. W kolejnym kroku firma podejmie rozmowy konsultacyjne m.in. z władzami miasta. Swoimi dotychczasowymi projektami wielofunkcyjnymi deweloper udowodnił, że myśli nieszablonowo i każdą inwestycją przyczynia się do pozytywnego rozwoju danej lokalizacji. Chmielna 75 nie tylko wniesie świeży powiew w ewoluującą tkankę miejską – jak zapowiada grupa deweloperska, część zysku przeznaczona będzie na działania na rzecz jakościowej edukacji prowadzone przez Holistic Think Tank.

Ponad hektarowa działka u zbiegu ulic Chmielnej i Żelaznej na warszawskiej Woli to jeden z ostatnich tak atrakcyjnych, niezagospodarowanych do tej pory gruntów w stolicy. 12 października 2023 r. Cavatina poinformowała o zawarciu warunkowej umowy sprzedaży tego terenu przez Pocztę Polską.

Z przyjemnością wracamy z naszą aktywnością do Warszawy i chcemy przy ul. Chmielnej 75 stworzyć zrównoważony, wielofunkcyjny projekt, na który zasługuje ta lokalizacja. Wprowadzimy jakość przestrzeni w tej okolicy na nowy, wyższy poziom – mix mieszkań, punktów usługowo-handlowych oraz biur chcemy tu połączyć z przestrzeniami kulturotwórczymi i rekreacyjnymi. Jest tam duże zapotrzebowanie na otwarte na miasto i jego mieszkańców, zielone i funkcjonalne części wspólne. Przy tworzeniu koncepcji wykorzystujemy nasze najlepsze praktyki zdobyte przy budowie innych inwestycji, a w fazie projektowej rozważamy współpracę naszych architektów z renomowanym biurem architektonicznym, po to, aby wspólnie stworzyć wyjątkowy projekt" - mówi Rafał Malarz, Prezes Zarządu Cavatina Holding.

Jak zaznaczają przedstawiciele spółki, prace koncepcyjne trwają, przed nimi jeszcze konsultacje z właściwymi organami miasta i innymi podmiotami, a na ostateczny efekt tych działań trzeba poczekać. Priorytetem jest zaproponowanie przestrzeni dostępnej dla każdego. Cavatina zaprezentowała wstępne wizualizacje, aby pokazać klimat kompleksu, jaki zamierza tu stworzyć. Zakłada ona powstanie zielonego, otwartego dziedzińca otoczonego zróżnicowanymi co do wysokości i funkcji budynkami.

Nasze projekty zawsze wyróżniają się nowoczesną, wysokiej jakości architekturą i koncentracją na detalach podnoszących poczucie komfortu użytkowników danej przestrzeni. Tak będzie i w przypadku Chmielnej, gdzie wykorzystamy nasze bogate know-how w łączeniu wielu funkcji oraz aranżacji atrakcyjnych i zielonych terenów wspólnych. Metropolitarny charakter Al. Jerozolimskich, sąsiedztwo Chmielnej 89, Warta Tower, a dalej Varso, czyli najwyższego budynku w UE, uzasadnia, aby zaproponować dominantę wysokościową powyżej 100 metrów w narożniku działki od Al. Jerozolimskich. Drugi mocniejszy akcent tej zróżnicowanej zabudowy chcielibyśmy zaprojektować w przeciwległym narożniku na skrzyżowaniu ulic Chmielnej i Żelaznej – podkreśliłby narożnik zabudowy i korespondowałby z budynkiem hotelowym na skrzyżowaniu ulic Żelaznej i Złotej. Wszystkie te elementy zostałyby wpisane w wielofunkcyjny i otwarty dziedziniec wewnątrz kompleksu, w którym znalazłaby się także np. scena i inne przestrzenie dla kultury i sztuki - tłumaczy Piotr Jasiński, Dyrektor Działu Projektowania w Cavatina Group.

Projekty Cavatiny znajdują regularnie uznanie także podczas branżowych i architektonicznych konkursów. Wśród wielu nagród warto wspomnieć m.in. o Architecture Masterprize 2020 dla Global Office Park, Global Architecture & Design Awards 2021 dla kompleksu wielofunkcyjnego WIMA Widzewska Manufaktura czy też Paris Design Awards 2022 w kategorii Cultural Architecture za Cavatina Hall.

Społeczny wymiar inwestycji

Grupa Cavatina od lat realizuje swoją strategię biznesową, w którą wpisane są także cele ESG. Ważną część działań prospołecznych zajmuje praca na rzecz podnoszenia jakości edukacji w Polsce i zagranicą. Intencją Grupy jest, aby część zysków z planowanej inwestycji – nawet 10 mln zł – przeznaczone zostało na program rozwoju innowacyjnych rozwiązań i narzędzi dydaktycznych, wspierających zmianę priorytetów w nauczaniu w szkołach podstawowych w Polsce i na całym świecie. Bliska założeniom Grupy Cavatina idea edukacji interdyscyplinarnej, stawiającej ucznia i jego indywidualny, całościowy rozwój w centrum procesu edukacyjnego, realizowana jest przez założony w 2021 roku ośrodek myśli edukacyjnej – Holistic Think Tank.

Jako Holistic Think Tank od trzech lat rozwijamy ideę nauczania interdyscyplinarnego, opartego na wartościach humanistycznych, takich jak szacunek do drugiego człowieka i siebie samego, czy umiejętność dialogu i współpracy z innymi. Wraz z zespołem nauczycieli i badaczy edukacyjnych z całego świata przygotowaliśmy listę wytycznych „Czego Powinna Uczyć Szkoła” i na jej podstawie opracowujemy program rozwoju Interdyscyplinarnego Przedmiotu Szkolnego, który pozwoli zmienić priorytety w edukacji szkolnej i rozwijać w młodych ludziach to, co najważniejsze – postawy i wartości, umożliwiające im odnalezienie się w turbulentnym, różnorodnym świecie nasyconym Sztuczną Inteligencją. Dotychczasowe badania przeprowadzone przez zespół HTT w 10 krajach świata jednoznacznie pokazały, że dzisiejsza edukacja wymaga zmiany i odejścia od hierarchicznego, podawczego sposobu przekazywania wiedzy na rzecz kształtowania osobowości i rozwijania indywidualnych predyspozycji uczniów. W najbliższych latach planujemy opracować program nauczania Interdyscyplinarnego Przedmiotu Szkolnego i szeroko promować go w szkołach w Polsce i na całym świecie - mówi dr Justyna Pokojska, Dyrektor Zarządzająca Holistic Think Tank.

Grupa Cavatina, w ramach działania Cavatina Holding i Resi Capital, ma już na swoim koncie projekty biurowe o powierzchni 0,5 mln mkw. oraz w budowie ponad 2 tys. mieszkań o wysokim standardzie. Wiele z nich powstaje w obiektach typu mixed-use. Wszystkie inwestycje biurowe dewelopera są certyfikowane w międzynarodowym systemie BREEAM dla potwierdzenia najwyższej jakości zastosowanych zrównoważonych rozwiązań. Grupa działa na polskich rynkach regionalnych i w Warszawie, ale także i rozwija projekty w Stanach Zjednoczonych.

Niedawno Cavatina informowała o starcie swojego projektu PRS w centrum Seattle, wcześniej pokazała koncepcję spektakularnej Cavatina Concert Hall, która ma powstać na wyspie Bainbridge.

Chmielna 75 jest drugim projektem, jaki Grupa Cavatina będzie realizować w Warszawie. Wcześniej Cavatina Holding wybudowała, z sukcesem skomercjalizowała i w 2020 r. sprzedała 65% udziałów w projekcie Chmielna 89, który jest jednym z najbardziej charakterystycznych budynków na Woli. To jednak nie koniec planów krakowskiej grupy deweloperskiej w stolicy. Spółki mieszkaniowa i PRS zamierzają także realizować tu inwestycje w innych częściach miasta.