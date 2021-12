Na warszawskiej Woli rusza budowa osiedla spod kreski Kuryłowicz&Associates

Na warszawskiej Woli ruszyła budowa osiedla NU! szkicu Kuryłowicz & Associates. Powstaje osiedle inspirowane postmodernistyczną architekturą, pełne zieleni i budowane w trosce o środowisko naturalne.

Skanska rusza z budową osiedla NU! Warszawa Wola spod kreski Kuryłowicz & Associates.

Osiedle będzie zieloną enklawą na Woli, z łąką kwietną i parkiem.

Koncepcja osiedla NU! Warszawa Wola zakłada również wykorzystanie licznych inspiracji przedwojennym modernizmem, odwołujących się do sławnych pięciu zasad projektowania Le Corbusiera.

Budowę osiedla zasili energia z odnawialnych źródeł.

Zakończenie budowy inwestycji planowane jest na ostatni kwartał 2023.

Plan inwestycji zakłada rewitalizację dużego kwartału warszawskiej Woli – Skanska wyremontuje fragment ul. Kolejowej, stworzy ścieżkę rowerową oraz nowe chodniki, a na terenie osiedla powstanie łąka kwietna i park – otwarty dla mieszkańców miasta. Osiedle będzie zlokalizowane w bliskiej odległości od ścisłego centrum Warszawy. W ramach pierwszego etapu inwestycji zbudowanych zostanie 145 ekologicznych mieszkań z certyfikatem BREEAM o metrażach od 28,5 do 120 m kw.

Ekologiczne osiedle w dynamicznie rozwijającej się części Warszawy

NU! Warszawa Wola to nowoczesne osiedle, powstające w dzielnicy, która w ostatnich latach stała się jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się części stolicy.

- Rozpoczęliśmy budowę pierwszego etapu naszej inwestycji NU! Warszawa Wola. Obecnie kończymy rozbiórkę obiektu, który istniał na działce i rozpoczynamy roboty ziemne. Realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem. Planujemy zakończyć budowę w Q4 2023 - mówi Łukasz Witek, Menadżer Projektu NU! Warszawa Wola w spółce mieszkaniowej Skanska. - Zarówno w przypadku tej inwestycji, jak i pozostałych projektów realizowanych przez Skanska Residential Development Poland dążymy do ograniczenia negatywnego wpływu naszych osiedli na środowisko w całym cyklu ich „życia”. Potwierdzeniem realizacji tego celu jest certyfikacja BREEAM – w przypadku projektu NU! na poziomie Very Good. Warto podkreślić, że dążenie do poprawy warunków klimatycznych to też sposób realizacji samych prac budowlanych i świadome podejmowanie decyzji w trakcie całego procesu inwestycyjnego. To także np. energia elektryczna pochodząca ze źródeł odnawialnych, która zasili naszą budowę – dodaje.

Zielona enklawa na warszawskiej Woli

Częścią osiedla NU! Warszawa Wola będzie starannie zaprojektowany, pełen zieleni teren do rekreacji. W ramach przestrzeni wspólnej inwestycji, Skanska stworzy łąkę kwietną i przestronny skwer, na którym pojawią się budki dla ptaków, domki dla owadów oraz jedna z niewielu ogólnodostępnych w mieście tężni.

Stacja Wi-Fi oraz ławki na terenie parku pozwolą użytkownikom na łatwy dostęp do Internetu, jak i elektryczności. Przestrzeń wyposażona zostanie również w zewnętrzną siłownię, plac zabaw, a także stoły do gier planszowych.

Architektura na styku modernizmu i kolejowej przeszłości dzielnicy

Projekt osiedla opracowała warszawska pracownia architektoniczna – Kuryłowicz & Associates. Projektanci postanowili stworzyć budynek, harmonijnie wpisany w dynamicznie rozwijającą się, nowoczesną okolicę Woli, a jednocześnie nawiązujący do postindustrialnego charakteru ul. Kolejowej. Koncepcja osiedla NU! Warszawa Wola zakłada również wykorzystanie licznych inspiracji przedwojennym modernizmem, odwołujących się do sławnych pięciu zasad projektowania Le Corbusiera.