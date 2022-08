Na warszawskim Mokotowie powstanie nowy park kieszonkowy

Jeszcze w tym roku na warszawskim Mokotowie powstanie park kieszonkowy. Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach Zielonego Funduszu dla Warszawy.

Nowy park kieszonkowy powstanie przy skrzyżowaniu ul. Racławickiej i Balonowej, na obszarze o powierzchni 300 mkw.

Zielony Fundusz dla Warszawy to platforma współpracy z przedsiębiorstwami, które chcą włączyć się w zieloną transformację stolicy.

Przedsięwzięcie podjęte w ramach porozumienia z InPost ma zostać zrealizowane do końca grudnia.

- Ten teren czeka duża przemiana. Cieszy nas, że na Mokotowie powstanie kolejne miejsce wypoczynku i rekreacji. Projekt aranżacji nowej zieleni będzie niebawem gotowy – mówi Magdalena Młochowska, dyrektor koordynator ds. zielonej Warszawy.

Zazielenianie miasta wpisuje się w ekologiczne i prospołeczne działania, jakie prowadzi InPost.

- Od kilku lat inicjujemy i wdrażamy projekty z zakresu zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, których celem jest zmniejszanie emisji dwutlenku węgla. Będąc odpowiedzialnym liderem rynku e-commerce, stale podnosimy sobie poprzeczkę. W ramach partnerstwa, dzięki otwartości władz samorządowych, wspólnie zmieniamy lokalną przestrzeń poprzez jej zazielenianie. W efekcie wprowadzamy rozwiązania dopasowane nie tylko do potrzeb mieszkańców, ale także wspierające miasta w realizacji ich ekologicznych priorytetów. Dlatego tak chętnie przystąpiliśmy do wsparcia stolicy w realizacji działań w ramach Zielonego Funduszu – mówi Marta Zalewska, dyrektor ds. relacji partnerskich i Programu InPost Green City.

Ekologiczne działania partnera Zielonego Funduszu

Program InPost Green City wspiera lokalną społeczność i samorządy w działaniach na rzecz ochrony środowiska naturalnego, m.in. poprzez zwiększanie sieci Paczkomatów. W ten sposób umożliwia mieszkańcom miast dostęp do najbardziej ekologicznej formy dostawy – zamówienie przesyłki do Paczkomatu wytwarza nawet o 75 proc. dwutlenku węgla mniej niż dostawa do domu. Program obejmuje również szeroki zakres innowacyjnych inicjatyw ekologicznych podejmowanych wspólnie z partnerskimi miastami programu. Wśród stosowanych rozwiązań są np. instalacja czujników powietrza na Paczkomatach, nasadzanie roślinności oczyszczającej powietrze i absorbującej wody opadowe czy montaż stojaków rowerowych.

W ramach Zielonego Funduszu dla Warszawy partnerzy wspierają stolicę w realizacji założeń AdaptCity – warszawskiej strategii adaptacji do zmian klimatu. Środki pozyskane dzięki współpracy z InPost umożliwią Zarządowi Zieleni m.st. Warszawy stworzenie nie tylko nowego parku kieszonkowego, ale także nasadzenia ponad 800 mkw. traw, bylin i roślin cebulowych na Mokotowie, Ochocie oraz Żoliborzu wraz z roczną pielęgnacją roślin. Wszystkie prace mają zakończyć się w 2023 roku.