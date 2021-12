Na warszawskim Mokotowie rusza budowa mieszkań z ekologicznego betonu

Jeszcze w tym roku w Warszawie ruszy budowa Aparté Mokotów - opartej na ekologicznych materiałach inwestycji Bouygues Immobilier.

F.B.I. Tasbud wybuduje Aparté Mokotów, kameralny kompleks trzech budynków położonych przy ul. Polskiej na Mokotowie. Spółka, która zajmie się kompleksowo pracami budowlanymi, znana jest nie tylko w Polsce, ale i na świecie ze swoich proekologicznych realizacji. Firma wdrożyła wiele innowacyjnych i nowoczesnych budynków przyjaznych środowisku na rynkach skandynawskich, azjatyckich, afrykańskich i bliskowschodnich. Teraz F.B.I. Tasbud zapowiada, że ruszy z budową proekologicznej inwestycji na Mokotowie jeszcze w tym roku, a pierwsi lokatorzy będą mogli wprowadzić się do Aparté Mokotów w III kwartale 2023 roku.

– Kluczowe dla nas było wybranie generalnego wykonawcy, który ma doświadczenie w budownictwie ekologicznym. To dla nas bardzo ważne, gdyż w Aparté Mokotów zastosujemy szereg rozwiązań z zakresu zrównoważonego budownictwa i ekologii, np. beton niskoemisyjny czy panele fotowoltaiczne. To będzie zdecydowanie zielona inwestycja – mówi Pierre-Vincent Pasquet, dyrektor generalny Bouygues Immobilier Polska.

Minimalistyczne w wyglądzie Aparté to kompleks trzech 3-piętrowych budynków z mieszkaniami o powierzchni od 39 aż do 115 mkw. i liczbą pokoi od 2 do 5. Do mieszkań będą przynależały balkony – o powierzchni nawet do 17 mkw. lub prywatne ogródki, z czego największe będą liczyły nawet 224 mkw.

Proekologiczne mieszkania na Mokotowie

Przy budowie budynków zostanie użyty specjalny niskoemisyjny beton, który zmniejsza ślad węglowy prawie o połowę. Nawierzchnia dachu Aparté zostanie pokryta jasnym żwirem w celu zabezpieczenia przed nadmiernym nagrzewaniem budynków latem i zwiększenia trwałości izolacji wodoszczelnej. Dodatkowo zostaną zamontowane panele fotowoltaiczne, które będą służyć do zasilania części wspólnych. Woda, potrzebna do podlewania trawy i roślin w częściach wspólnych, będzie pozyskiwana z systemu retencji. Na terenie Aparté Mokotów na wspólnym zielonym patio zostaną posadzone rodzime gatunki zieleni i zamontowane budki lęgowe dla ptaków oraz domki dla owadów pożytecznych.

– Aparté Mokotów zostało zaprojektowane z myślą o środowisku i z myślą o mieszkańcach. Proekologiczne rozwiązania idą w parze z tymi z zakresu wellbeingu. Lokatorzy będą mogli korzystać z zadaszonych miejsc na rowery, wózkowni i dedykowanego dla naszej inwestycji paczkomatu – mówi Mariusz Zabielski, dyrektor oddziału centralnego Bouygues Immobilier Polska.