Na warszawskim Powiślu odsłonięto antysmogowy mural

Na warszawskim Powiślu od 27 października można oglądać mural przedstawiający okładkę konkursowej książki „O Malwinie i tajemnicy dziadka piwnicy”, która trafi do sklepów Biedronka już w połowie listopada. Do stworzenia muralu użyto farb katalicznych, które oczyszczają powietrze pod wpływem światła dziennego.

Zakończenie drugiego etapu nagrody Biedronki za książkę dla dzieci Piórko 2020 sieć sklepów ogłosiła w niezwykły sposób. Laureatka kategorii „Ilustracje” tegorocznego Piórka, Magdalena Starowicz, otrzymała od Biedronki czek na 100 tys. zł, a zaprojektowana przez nią okładka książki trafiła na odsłonięty na warszawskim Powiślu mural. Mural wyjątkowy, bo pomalowany farbami oczyszczającymi powietrze ze smogu.

„Piórko. Nagroda Biedronki za książkę dla dzieci” to konkurs przeznaczony dla debiutantów, który ma w tym roku ma swoją szóstą edycję. Książka „O Malwinie i tajemnicy dziadka piwnicy”, która jest efektem konkursu, trafi do sklepów sieci Biedronka w całym kraju już 16 listopada.

Mieszkańcy Warszawy już od 27. października wiedzą jak będzie wyglądała jej okładka książki „O Malwinie i tajemnicy dziadka piwnicy”, no i sama główna bohaterka opowiadania „O Malwinie i tajemnicy dziadka piwnicy”. To za sprawą muralu, który pojawił się przy Trasie Łazienkowskiej na ścianie budynku przy ul. Przemysłowej 31/33. Zaprojektowała go Magdalena Starowicz, która jest też laureatką tegorocznego Piórka w kategorii „Ilustracje”.

Mural z okładką książki Piórka powstał w niezwykły sposób. Do jego stworzenia użyto farb katalitycznych. W skrócie oznacza to, że pod wpływem działania światła, farby oczyszczają powietrze ze szkodliwych substancji. Ten ekologiczny efekt utrzymuje się latami.