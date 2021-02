Na warszawskim Ursusie wystartowała nowa inwestycja realizowana przez FB Antczak. Trwa już budowa pierwszego budynku spod kreski pracowni Kaps Architekci. Powstanie inwestycja z kameralnym skwerem, placem zabaw i przydomowymi ogródkami.

136 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej niemal 7 tys. m kw. wybuduje FB Antczak w ramach inwestycji Ursus Nova. Termin zakończenia budowy zaplanowano na połowę 2022 roku. Finansowanie na realizację inwestycji pozyskała Grupa Upper Finance.

Przy ul. Górna Droga w Warszawie rozpoczęła się już budowa 7-kondygnacyjnego budynku, zaprojektowanego przez stołeczną pracownię KAPS Architekci. W ramach inwestycji powstaną mieszkania o zróżnicowanym metrażu – od 32 do 95 m kw., dzięki czemu będzie ona ciekawą ofertą dla singli, par, rodzin z dziećmi, a także inwestorów zainteresowanych bezpieczną, długoterminową lokatą kapitału.

Mieszkaniom towarzyszyć będą przydomowe ogródki, balkony oraz przestronne tarasy, które pozwolą mieszkańcom jak najwięcej czasu spędzać na świeżym powietrzu. Integralną częścią inwestycji Ursus Nova będą trzy lokale usługowe na parterze o powierzchni od 42 do 65 m kw., a także parking podziemny i naziemny, plac zabaw oraz kameralny skwer.

– Ursus Nova to kolejna inwestycja deweloperska realizowana przez Firmę Budowlaną Antczak w Warszawie. Tak jak we wcześniejszych projektach, oferujemy klientom wysokiej jakości architekturę w atrakcyjnej lokalizacji. Tworzymy na mapie Warszawy nowe, bardzo funkcjonalne i świetnie skomunikowane miejsce, z dogodnym dojazdem zarówno do centrum miasta, jak i kluczowych dla całej metropolii węzłów drogowych, kolejowych i lotniczych. Planując inwestycję, zadbaliśmy również o możliwość aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu za sprawą bliskości licznych tras pieszych i rowerowych, a także terenów rekreacyjnych – deklaruje Marcin Antczak, wiceprezes FB Antczak.