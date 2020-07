Na warszawskim Wilanowie powstała nowa szkoła. To piękna i supernowoczesna placówka

Kończy się budowa najnowocześniejszej szkoły na warszawskim Wilanowie. Już od września będzie do niej chodzić 500 uczniów.

- To będzie piękny i najnowocześniejszy obiekt oświatowy w tej dzielnicy. Wilanów Zachodni bardzo go potrzebuje – mówi wiceprezydent Renata Kaznowska.

Placówka przy al. Rzeczypospolitej ma 30 świetnie wyposażonych sal tematycznych i pracowni z zapleczami, dwupoziomową bibliotekę, dwie świetlice, salę integracji sensorycznej oraz gabinety psychologa i pedagoga wraz z gabinetem terapii pedagogicznej. Na każdym z pięter znajduje się strefa relaksu i odpoczynku.

Ponadto na zabudowania szkolne składa się imponująca hala sportowa z 4 przebieralniami z zapleczami (każda na ok. 30 osób), 2 salami do ćwiczeń z możliwością podziału na 4 (łącznie ok. 400m2) oraz salą gimnastyczną o wymiarach boiska (ok. 20x40 m). Hala ma też ok. 200 miejsc dla widowni. Na dachu znajduje się boisko ze sztuczną nawierzchnią.

- W hali sportowej nie ma pogłosu. To dzięki wykończeniu sufitu specjalnymi panelami dobranymi tak, by pochłaniały dźwięk - zwraca uwagę burmistrz Wilanowa Ludwik Rakowski.

Pełna infrastruktura i strefy relaksu

Szkoła posiada przestronne korytarze, stołówkę z pełnym zapleczem gastronomicznym oraz niezbędną infrastrukturę techniczną. Wraz z zagospodarowaniem terenu wykonano ciągi piesze i strefy relaksu i ciszy dla uczniów, zamontowano stanowiska dla rowerów, siedziska, leżaki i zabawki.

Koszt inwestycji wraz z zakupem działki to ponad 84 mln zł. W nowej szkole podstawowej nr 400 będzie docelowo 30 klas (dla 750 uczniów). Pierwszy dzwonek zabrzmi tutaj już 1 września (dla 3 oddziałów przedszkolnych i 19 klas I-VIII).