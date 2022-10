Na Wilanowie powstaje nowa ambasada Egiptu. Ma nawiązać do gmachu zza oceanu

Inspiracja kolumnadą, antycznym rytmem i imperializmem - tym kierują się władze Egiptu tworząc nowe siedziby ambasad na całym świecie. Po latach prób realizacji, na Wilanowie w Warszawie powstaje nowy gmach ambasady tego kraju. Za projekt odpowiada Biuro Projektowe Weirauch z Kalisza.

Na ul. Wiertniczej w Warszawie powstaje nowa siedziba ambasady Egiptu w Polsce.

Władzom Egiptu zależy na ujednoliceniu wyglądu wszystkich ambasad swojego kraju na świecie.

Wzorem dla nowych budynków ma być antyk.

Koniec prac zaplanowano na 2023 r.

Ten obiekt miał powstać lata temu. W 2010 roku xystudio wygrało konkurs na projekt bryły. Jednak kryzys polityczny w Egipcie pokrzyżował plany powstania nowego gmachu ambasady tego kraju w Warszawie. Po latach powrócono do pomysłu i w 2019 r. Biuro Projektowe Weirauch z Kalisza wygrało zamknięty konkurs.

Władzom Egiptu zależy, aby wszystkie ambasady na świecie miały podobny klucz wizualny. Jako wytyczne podają nawiązanie do antycznych wzorców oraz imperializmu. Kaliska pracownia za wzór wzięła sobie ambasadę tego kraju z Waszyngtonu.

Budynek składać się będzie z rytmicznie powtarzających się pasów okien uformowanych na kształt kolumnady, zaś sama elewacja będzie posiadać silnie zaakcentowane gzymsy w historycznych egipskich formach. Głównym porządkiem bryły będzie symetria, zaś okładziną - trawertyn.

Władzom Egiptu zależy, aby wszystkie ambasady na świecie miały podobny klucz wizualny, fot. mat. pras.

Zadaniem architektów było zmieszczenie w środku gmachu złożonego programu, od biur i gabinetów, przez sale wielofunkcyjne, po konsulat i pomieszczenia reprezentacyjne. Wokół obiektu zaprojektowano parking dla gości oraz kameralny ogród.

W środku gmachu znajdą się reprezentacyjne przestrzenie w tym dwukondygnacyjny hol wejściowy, który ma za zadanie przypominać, że należy do państwa o wielowiekowej imperialnej tradycji posiadającego najbardziej znane zabytki świata. W holu znajdą się eleganckie trójkątne lampy nawiązujące do geometrii piramid. Kolorystyka wnętrz i elementów wyposażenia nawiązywać będzie do kolorów flagi egipskiej (czerwony, biały, czarny). W detalach wykończeniowych pomieszczeń zostaną wykorzystane elementy mozaiki ceramicznej.