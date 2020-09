Na Wilanowie powstanie nowy most

Grupa Robyg we współpracy z urzędem dzielnicy zbuduje most przez Potok Służewiecki na warszawskim Wilanowie.

Przeprawa stworzy nowy wjazd do Miasteczka Wilanów oraz połączy ulicę Sarmacką ze skrzyżowaniem al. Wilanowskiej i ul. Kosiarzy. Deweloper wybuduje przedłużenie ul. Sarmackiej i most nad potokiem wraz z ciągami dla pieszych oraz przejazdem rowerowym, natomiast ZDM przebuduje skrzyżowanie. Firma zakończyła realizację osiedli mieszkaniowych w tej okolicy ponad 2 lata temu – ufundowanie mostu to całkowicie dodatkowy, dobrowolny projekt, finansowany w całości przez dewelopera na rzecz mieszkańców.

– Podejmujemy się realizacji dużego przedsięwzięcia infrastrukturalnego z myślą o mieszkańcach Miasteczka Wilanów. Od lat inwestujemy w infrastrukturę publiczną – w Wilanowie sfinansowaliśmy zespół fontann i sygnalizację świetlną, na Woli oddaliśmy mieszkańcom park Odolany, na Bemowie realizujemy dojazdy, w Gdańsku obiekty sportowe. W ramach każdej inwestycji budujemy nowe drogi, skrzyżowania i ciągi komunikacyjne dla pieszych. Nowy wjazd do Miasteczka Wilanów pozwoli mieszkańcom szybciej i sprawniej przemieszczać się do innych dzielnic, zmniejszą się korki w godzinach szczytu. Obecnie – aby opuścić teren Miasteczka Wilanów – trzeba dojechać do ul. Rzeczpospolitej lub do ul. K. Kieślowskiego, co znacznie utrudnia wyjazd. Wierzymy, ze nasz wkład na rzecz tutejszej społeczności przyczyni się do dalszego rozwoju dzielnicy, w której sprzedaliśmy już ponad 4000 mieszkań – mówi Zbigniew Wojciech Okoński, prezes zarządu Grupy Robyg.

Dziś ul. Sarmacka kończy się ślepo. W pobliżu znajduje się używana przez pieszych kładka przez Potok Służewiecki. Sarmacka zostanie przedłużona na północ i połączona ze skrzyżowaniem al. Wilanowskiej i ul. Kosiarzy. Dzięki temu w środku dzielnicy powstanie przejazd, który umożliwi skręcenie z al. Wilanowskiej w stronę miasteczka Wilanów.

Nadwodne przedłużenie Sarmackiej będzie się składało z jezdni z jednym pasem w każdą stronę, przedzielonych pasem z kostki. Po zachodniej stronie przeprawy znajdzie się przejazd rowerowy, będący przedłużeniem drogi rowerowej na Sarmackiej. Będzie się oczywiście łączył z ciągiem po południowej stronie potoku. Po obu stronach jezdni znajdzie się zieleń i chodniki. Na południe od przeprawy zostanie wytyczone przejście dla pieszych i przejazd rowerowy w ciągu popularnej trasy wzdłuż potoku.

Zarząd Dróg Miejskich przebuduje z kolei skrzyżowanie al. Wilanowskiej z ul. Kosiarzy, tak aby możliwe było podłączenie do niego ul. Sarmackiej. Skrzyżowanie będzie miało przejścia dla pieszych z sygnalizacją z każdej strony. Każde z nich będzie miało pośrodku azyl i płyty z wypustkami dla niedowidzących. Z al. Wilanowskiej w Sarmacką będzie można skręcić dodatkowym lewo- i prawoskrętem. Zachodnią stroną skrzyżowania będzie poprowadzona droga rowerowa od ulicy Sarmackiej, która połączy się z trasą po północnej stronie al. Wilanowskiej.