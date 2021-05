Na wiosnę kwitną łódzkie ulice i podwórka

Łódź, tuż obok odnawianych kamienic, zagospodarowuje przyjazną przestrzeń do sąsiedzkich spotkań w cieniu drzew, wśród krzewów i kwiatów.

REKLAMA

– Wiosna w tym roku nas nie rozpieszcza, ale Łódź kwitnie i widać to m.in. na ulicy Gdańskiej, Traugutta, Sienkiewicza, Nawrot czy Jaracza. W tym roku zazieleni się na Próchnika, Lipowej i Moniuszki, a niedługo potem także na Rewolucji, Legionów i Włókienniczej. Sadzimy zieleń tam, gdzie jej dotychczas nie było – np. na ulicy Wschodniej pojawiło się 118 drzew, grabów pospolitych. To wszystko są miejsca, gdzie za czasów, do których możemy sięgnąć pamięcią, żadnej zieleni nie było. Zazielenianie nie ominie także placu Wolności, gdzie jedna piąta jego powierzchni stanie się zielona i gdzie posadzimy 64 klony i grusze. Sadzimy drzewa duże, kilkumetrowej wysokości, 20-, a nawet 30-letnie. Są to rośliny szkółkowane i przystosowane do trudnych miejskich warunków – mówi Hanna Zdanowska, prezydent miasta Łodzi.

– Nowa zieleń pojawia się nie tylko na ulicach. Obok odnowionych kamienic mieszczących komfortowe mieszkania, lokale użytkowe oraz świetlice twórcze dla dzieci i młodzieży, powstają pełne zieleni przyjazne przestrzenie do spędzania wolnego czasu. Tak zagospodarowanych zielonych podwórek nigdy w Łodzi nie było. W centrum miasta pojawiają się miejsca do sąsiedzkich spotkań, odpoczynku po pracy oraz bezpieczne place zabaw dla dzieci. Gotowa jest już nowoczesna biblioteka przy ul. Wschodniej 42, a przed nią duże, zielone podwórko, które latem ożyje energią pikników, warsztatów i animacji rodzinnych. Zielone enklawy to odpowiedź na potrzeby mieszkańców. W podwórku przy ul. Wschodniej 20 mamy zasadzone 2 wiązy kolumnowe, każdy z nich ma 10 lat i 30 cm w obwodzie pnia. Znaleźliśmy też miejsce na krzewy, kwiaty i 800 sztuk bylin. Zakwitnie tu 11 róż wielokwiatowych, nie zbraknie pnączy, zasadziliśmy też wiciokrzew i winobluszcz. Sadzimy rośliny, ale dbamy o ich prawidłowy rozwój. Służą temu m.in. automatyczne systemy nawadniania. Dodam, że przy ulicy Wschodniej oddaliśmy do użytkowania już 3 kamienice (pod numerami: 42, 24, 20) i czas na kolejne. Do 2023 roku oddamy przy tej ulicy 8 odnowionych kamienic (ulica Wschodnia 42, 23, 24, 45, 52, 54, 20, 35). Łącznie będzie tu ponad 190 komfortowych mieszkań komunalnych, blisko 40 lokali dla mikroprzedsiebiorców i 6 świetlic artystycznych dla dzieci. Łączny koszt inwestycji to ponad 70 mln zł – dodaje prezydent Zdanowska.

– Łódzkie śródmieście staje się coraz bardziej zielone. Chciałabym podkreślić, że wszystkie realizowane przez nas projekty, to efekty wsłuchiwania się w głosy i opinie mieszkańców, którzy mocno akcentowali potrzebę zazielenienia okolicy. Zachwycają nie tylko zielone podwórka przy Wschodniej, czy Włókienniczej, bo zielono jest na Księżym Młynie, a drzewa i krzewy sadzimy również na osiedlach.

- Łącznie mówimy o setkach drzew, kilku tysiącach krzewów, kwiatów i bylin. Równie ważne jest to, że nasze działanie nie kończy się tylko na nasadzeniach. W zakresie naszych działań jest również pielęgnacja i nadzór nad zrealizowanymi zielonymi inwestycjami. Wiosna była mocno spóźniona, ale spacerują ul. Wschodnią czy Jaracza można się przekonać, że Łódź się zazielenia – mówi Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich.

Warto podkreślić, że firmy, które współpracują z miastem w zakresie zazieleniania centrum miasta gwarantują, że projekty są przemyślane, a zieleń właściwie dobrana do warunków w poszczególnych lokalizacjach. Zadanie wykonawców nie ogranicza się tylko do zaprojektowania i posadzenia roślin – odpowiadać będą również za wieloletnią opiekę i pielęgnację zieleni.