Na Wrocławskim Jagodnie powstał mural symbolizujący twórczość Krzysztofa Komedy

Na ścianie wrocławskiego Osiedla Komedy pojawił się mural nawiązujący do postaci muzyka jazzowego, którego nazwiskiem nazwano całe osiedle. Za projekt artystyczny odpowiada pracownia Group Arch z Wrocławia.

REKLAMA

Mural symbolizujący twórczość muzyka jazzowego, Krzysztofa Komedy pojawił się na Osiedlu Komedy na wrocławskim Jagodnie.

Kolejne wielkoformatowe obrazy z muzycznymi akcentami pojawią się na elewacjach budynków realizowanych w następnych etapach Osiedla.

Za projekt artystyczny odpowiada pracowania architektoniczna Group Arch z Wrocławia

– Tworząc Osiedle Komedy, zależało nam na zapewnieniu przyszłym mieszkańcom spokoju oraz wytchnienia od miejskiego zgiełku. Planując inwestycję, wiedzieliśmy, że chcemy wykreować coś unikalnego. I tak powstał pomysł na realizację wielkoformatowych obrazów na elewacjach budynków naszego osiedla – mówi Iwona Kołodziejczyk, prezes Dom Development Wrocław.

Przeczytaj także >> Mural na biurowcu, centrum handlowym, parku logistycznym? Garść najlepszych pomysłów z rynku!

Inwestycja na wrocławskim Jagodnie swoją nazwą odwołuje się do postaci wybitnego kompozytora i pianisty, Krzysztofa Komedy. Pierwszy mural, przedstawiający muzyków jazzowych, powstał na ścianie budynku, który został właśnie oddany do użytku. Za projekt artystyczny odpowiada pracowania architektoniczna Group Arch z Wrocławia. Kolejne wielkoformatowe obrazy z muzycznymi akcentami pojawią się na elewacjach budynków realizowanych w następnych etapach Osiedla.

Koniec pierwszego etapu

Całe Osiedle Komedy będzie się składać z sześciu 4- i 5-piętrowych budynków mieszkalnych wraz z lokalami usługowymi. Aktualnie Dom Development zakończył pierwszy etap inwestycji, w którym zrealizowano 99 mieszkań, 4 lokale usługowe i 117 miejsc postojowych. Pierwsi lokatorzy odebrali klucze do swoich mieszkań z końcem maja. W sprzedaży jest już drugi i trzeci etap inwestycji.

– Osiedle Komedy to ciekawa architektura, przyjazna przestrzeń wspólna oraz funkcjonalne mieszkania. Inwestycja zlokalizowana jest na Jagodnie, dobrze skomunikowanym z centrum a jednocześnie położonym z dala od zgiełku miasta. Te wszystkie atuty pozwoliły nam stworzyć wygodne miejsce do życia. Zwracam także uwagę, że ukończony właśnie pierwszy etap Osiedla Komedy to nasz kolejny wrocławski projekt zrealizowany zgodnie z planem. Terminowość i jakość realizacji naszych inwestycji są dla nas priorytetem. Dzięki temu możemy cieszyć się wysokim zaufaniem klientów – podkreśla Marek Szmidt, dyrektor sprzedaży w Dom Development Wrocław.

Wyróżnikiem osiedla jest jego kameralny charakter, niska zabudowa, zielony dziedziniec ze starannie zaprojektowaną roślinnością oraz strefa zabaw i aktywności dla najmłodszych. Całość dopełniają muzyczne akcenty widoczne na elewacjach budynków, a także klatkach schodowych, korytarzach i dziedzińcach.