Na wrocławskim stadionie powstanie Muzeum Śląska Wrocław

Najcenniejsze trofea, puchary i pamiątki znajdą się w Muzeum Śląska Wrocław na Stadionie Wrocław. Będzie to najnowocześniejsza placówka muzealna w mieście.

Stadion Wrocław wkrótce ogłosi przetarg na budowę i uruchomienie muzeum klubu sportowego Śląsk Wrocław oraz pubu z częścią restauracyjną. Zarówno muzeum, jak i pub będą na poziomie esplanady. Prace powinny zakończyć się w ciągu 2 lat.

– Przestrzenie komercyjne na stadionie są już niemal w całości wynajęte. Działalność prowadzi tu ponad 20 firm, mamy przedszkole dla 300 dzieci, tor kartingowy, lodowisko, nowe boiska ze sztuczną nawierzchnią, to wszystko jest działaniem ostatnich miesięcy. Co ważne, pomimo pandemii koronawirusa, drugi rok Stadion Wrocław odnotowuje dodatni wynik operacyjny – podkreśla Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.

Stadion Wrocław: 10 lat i 5 mln gości

Zespół złożony z przedstawicieli Stadionu Wrocław, klubu i pasjonatów historii Śląska Wrocław opracował wstępną listę eksponatów i ich obecnych właścicieli. Wskazano także możliwe do zdobycia materiały audio-wizualne, w tym zapisy meczów z dawnych lat. Na ich podstawie stworzona została już koncepcja zwiedzania i najważniejsze punkty na jego trasie. W muzeum znajdą się pamiątki piłkarskiego śląska oraz innych sekcji klubu.

– Prace nad koncepcją muzeum i tym, co w środku się znajdzie, trwały przez kilka miesięcy. Była to bardzo drobiazgowa praca, bo zbiory pamiątek dotyczących Śląska Wrocław są mocno rozproszone. Liczymy, że to miejsce będzie kolejną atrakcją nie tylko stadionu, ale całego Wrocławia – mówi Marcin Przychodny, prezes Stadionu Wrocław.

– To miejsce będzie nawiązywało do historii i przypominało zawodników i trenerów. Robimy to wszystko w kontekście 10-lecia stadionu. W tym czasie to miejsce odwiedziło 5 milionów gości i ponad 220 tysięcy kibiców obejrzało mecze Śląska Wrocław. Chcemy aby stadion był nie tylko dla wrocławian w dni meczowe, ale żeby można było z niego korzystać częściej – dodaje prezydent.

Muzeum Śląska Wrocław i pub sportowy

Zwiedzający poznają historię klubu od jego początków, poprzez pierwszy awans do najwyższej klasy rozgrywkowej, sukcesy z lat 70. i 80., kryzys, który zaprowadził drużynę aż do III ligi, aż po drugie w kolekcji mistrzostwo z roku 2012. W muzeum znajdzie się też miejsce, by przedstawić najważniejszych zawodników i trenerów oraz obiekty, na których WKS rozgrywał swoje mecze. Osobna część poświęcona ma być występom klubu na arenie międzynarodowej.

– Jestem przekonany, że Muzeum Śląska Wrocław będzie napawać dumą każdego kibica i jeszcze bardziej wzmocni identyfikację wrocławian z naszym klubem – podkreśla Piotr Waśniewski, prezes WKS Śląsk Wrocław.

Całość, zgodnie z obowiązującymi trendami dla tego typu obiektów, zawierać będzie stanowiska multimedialne i interaktywne. Znajdzie się tam również miejsce na udokumentowanie sukcesów innych sekcji wojskowego klubu. Poświęcona im część wystawy powstanie wewnątrz muzeum oraz na promenadzie pod trybuną C.

W pubie, który ma działać przez cały tydzień, będzie można oglądać transmisje sportowe. Przewidziano także ogródek piwny na zewnątrz.