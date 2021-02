Jesienią na Wyspie Sobieszewskiej powstanie miejsce odpoczynku dla rowerzystów, podaje UM Gdańsk. Prace mają zakończyć się w IV kwartale 2021 r.

Wzdłuż wału wiślanego powstaje droga rowerowa, której budowa potrwa do końca 2021 roku. Uzupełnieniem tej inwestycji będzie miejsce biwakowe w okolicach ul. Akwenowej i śluzy z widokiem na Wisłę. W ramach inwestycji powstaną dwie wiaty ze stołami i siedziskami, stojaki na rowery, punkt do palenia ogniska z ławami, a także samoobsługowy punkt do naprawy rowerów.

Inwestycja jest realizowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Obecnie analizowana jest jedna oferta, którą zgłoszono w ramach przetargu. Na realizację zadania zabezpieczono 180 tys. zł. Zakończenie prac zaplanowano na koniec października 2021 r.