Nad czym pracuje Grupa Arche? Realizowane i planowane projekty

Projekty mieszkaniowe, nowe hotele, spektakularne rewitalizacje w zaskakujących lokalizacjach, jak dawna baza samolotowa w Mielnie czy spalony młyn Szancera w Tarnowie – Grupa Arche nie próżnuje! Przyjrzeliśmy się realizowanym i planowanym przedsięwzięciom dewelopera.

Projekty realizowane

Klasztor Wrocław

projekt: Piotr Grochowski - less is core, grupa arche

Grupa Arche jeszcze w 2016 roku kupiła od urzędu marszałkowskiego budynek dawnego szpitala przy alei Kasprowicza, który pierwotnie pełnił rolę klasztoru Sióstr Urszulanek . Fragment budynku stanowi nieprzerwalnie funkcjonujący i zamieszkany klasztor sióstr franciszkanek.

Inwestycja obejmuje rewitalizację ponad 100-letniego zabytkowego założenia klasztorno-parkowego i adaptację budynku głównego na hotel, tworząc wyjątkowe miejsce na mapie Wrocławia. W budynku głównym będzie ok. 90 pokoi, w tym pokoje przystosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnością, a także ogólnodostępna restauracja, mini SPA i sale klubowe z przyległym patio.

Z kolei zlokalizowane w zabytkowym parku budynki niegdyś gospodarcze przejdą metamorfozę i zamienią się w budynki mieszkalne, kształtem i formą nawiązujące do zabytkowej architektury.

Fabryka Samolotów Mielno

projekt: Piotr Grochowski - less is core, grupa arche; Marek Bulak - Bulak Projekt

W Mielnie Grupa Arche realizuje rewitalizację zabytkowej bazy lotnictwa wodnego o pow. ok. 6,5 ha. Po kompleksie wojskowym zachowały się dwa budynki, w tym okazały hangar o powierzchni 4,5 tys. mkw. To właśnie zabytkowy hangar adaptowany jest na funkcje kulturalne i rekreakcyjne. kulturalne, widowiskowe i sportowe. Termin realizacji inwestycji to III kwartał 2023 roku. Rozpoczęto sprzedaż pierwszego etapu ze 120 apartamentami z aneksami kuchennymi.



Sanatorium Nałęczów

projekt: Marek Bulak - Bulak Projekt

Do przyszłego roku mają potrwać prace przy przebudowie sanatorium MSWiA w Nałęczowie. W obiekcie powstanie czterogwiazdkowy hotel „Sanatorium Milicyjne Nałęczów”. Plany są niezwykle ambitne, gdyż stylistyka ma nawiązywać do czasów PRL-u. W tym celu podjęto współpracę z Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych im. Józefa Chełmońskiego w Nałęczowie.

Nowy właściciel obiektu podkreśla, że projekt jest wyjątkowy, jedyny i niepowtarzalny, a jednocześnie z artystyczną duszą. W hotelu znajdzie się około 300 pokoi i apartamentów mających od 18 do 49 mkw., basen, SPA, centrum rehabilitacyjne, kręgielnia, centrum konferencyjne, restauracja, bar na tarasie z przepięknym widokiem na miasto i bardzo dużo zieleni.

Osiedle Bysławska

projekt: Marek Bulak - Bulak Projekt

Wawer to jedna z najbardziej zielonych dzielnic Warszawy. To tutaj, nieopodal terenów rozlewiskowych Grupa Arche buduje osiedle dwulokalowch budynków (w pierwszym etapie powstanie ich 10; w drugim - 14), wpisujących się w niską willową zabudowę otoczenia. Największe działki w okolicy do 1000 m².

Osiedle Tobaco Park II

projekt: Marek Bulak - Bulak Projekt

Już w 2018 r. Grupa Arche informowała o planach inwestycyjnych dla tej działki. Miał na niej powstać duży zespół biurowo-hotelowo-mieszkaniowy, który wstępnie okrzyknięto Kompleksem Kaliska (od pobliskiego dworca). Finalnie, zrezygnowano z funkcji usługowo-biurowo-hotelowej, decydując się na więcej mieszkań wielorodzinnych.

Osiedle Tobaco Park przy ul. Mikołaja Kopernika, Al. Włókniarzy i Al. Mickiewicza w Łodzi, ze zrewitalizowaną fabryką wełnianą Karola Kretschmera z 1875 r., zabudowaniami Polskiego Monopolu Tytoniowego z 1925 r. oraz Łódzkiej Wytwórni Papierosów rozbudowywane jest o kolejny, ostatni już etap.

Nowy budynek Tobaco Park II jest nowoczesny, ale wkomponowany w historyczną istniejącą zabudowę. Kaskadową, częściowo w kolorze czerwono-ceglanym bryłę Tobaco Park II tworzyć będą cztery połączone ze sobą sekcje o zróżnicowanej ilości kondygnacji, wzbogacone o zieloną część rekreacyjną, dostępną dla wszystkich mieszkańców, urządzoną tradycyjnie na patio oraz nietypowo na dachach pierwszej i szóstej kondygnacji, tworząc tarasy widokowe.

Dodatkowo, na elewacji, na różnych wysokościach przy oszklonych loggiach, zaprojektowano zieleń pnącą, pięknie współgrającą z kolorem budynku i historyczną zabudową w tle. Zielone pnącze na elewacji z pewnością wyróżni bryłę spośród już istniejących budynków.

Osiedle Polnych Kwiatów - Ożarów

projekt: Piotr Trębacz - ATI

W Centrum Ożarowa Mazowieckiego Arche realizuję obecnie II etap Osiedla Polnych Kwiatów. Zaprojektowana przez pracownię Piotr Trębacz - ATI inwestycję charakteryzuje nowoczesna, minimalistyczna stylistyka, prostota, jasne elewacje i dużo zieleni. Nie zabrakło również nawiązań do historii miejsca - części wspólne nawiązują do istniejącej tutaj kiedyś Huty Szkła.

Projekty planowane

Arche Hotel Gdańsk Lotnisko

projekt: Jan Raniszewski - 3A Studio

Pod koniec ubiegłego roku Arche otworzyło w Gdańsku hotel zlokalizowany w zabytkowym dworze Uphagena. Teraz Grupa realizuje kolejną inwestycję w stolicy śródmieścia: obiekt hotelarski zlokalizowany 600 m od portu lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku. Pięciokondygnacyjny budynek będzie miał 160 pokoi, wszystkie do nabycia w inwestycyjnym Systemie Arche ® Architektura obiektu ma zaskakiwać – bryła wyglądem nawiąże... do skrzydła samolotu.



sKraj Kultur Drohiczyn

projekt: Piotr Grochowski - less is core, grupa arche

Arche Hotel Drohiczyn powstaje na obszarze Natura 2000, inwestor podkreśla jednak, że zamierza w jak najmniejszym stopniu ingerować w krajobraz naturalny. Obiekt tworzyć będą trzy, horyzontalnie ułożone pawilony, które wkomponują się w skarpę schodzącą do rzeki Bug.

Obiekt będzie się wpisywał w nowy nurt hoteli kontemplacyjnych, wpisując się koncepcyjnie (ale także estetycznie) w klasztorny kontekst okolicy. Dla gości zaoferuje m.in. kaplicę medytacyjną.

Królewska Papiernia

projekt: Piotr Grochowski - less is core, grupa arche; Marek Bulak - Bulak Projekt

Arche zagospodaruje zabytkowe budynki po dawnej fabryce papieru w Konstancinie. Na 60 hektarach, w tym 35 tys. mkw. powierzchni zabudowy powstanie inwestycja wielofunkcyjny obiekt mixed-use.

– To będzie miasto w mieście, wielofunkcyjny obiekt z mieszkaniami, szkołami, akademikami, hotelem, biurami i różnymi innymi potrzebnymi usługami. Także sporo kultury – zapowiada Władysław Grochowski, prezes Arche.



Fort Poznań

projekt: Piotr Grochowski - less is core, grupa arche

Fort IV, czyli jeden z najlepiej zachowanych obiektów wchodzących w skład Twierdzy Poznań Grupa Arche zakupiła jeszcze w 2020 roku. W zabytkowym obiekcie budownictwa fortyfikacyjnego z XIX wieku powstać ma czterogwiazdkowy hotel oraz towarzyszące mu funkcje rozrywkowe i kulturalne.



Dwór Marchockich Krzesk

projekt: Piotr Grochowski - less is core, grupa arche

Kolejnym wiekowym obiektem, nabytym przez Grupę Arche jest położony na Podlasiu w miejscowości Krzesk przy trasie Siedlce-Terespol Dwór Marchockich z 1840 roku. Zespół dworsko-parkowy składa się z budynku dworu, stajni oraz zabytkowego parku. Założeniem projektu jest wytworzenie relacji pomiędzy pracą i odpoczynkiem, miejscem do aktywnego udziału gości przy funkcjonowaniu obiektu. Chcielibyśmy zaangażować tym projektem lokalną społeczność, pracowników fundacji Leny Grochowskiej i gości hotelu.



Garnizon Białystok

projekt: Piotr Grochowski - less is core, grupa arche

Na obszarze historycznych koszar z XIX wieku w Białymstoku powstanie Arche Hotel Garnizon. W planach Grupa Arche ma rewitalizację czterech budynków koszarowych i ich adaptację na funkcje gastronomiczno-konferencyjne, a także budowę nowego obiektu hotelowego z 211 pokojami. Sześć pokoi hotelowych powstanie także w dawnym budynku aresztu.



Farma to My Wólka Konopna

projekt: Piotr Grochowski - less is core, grupa arche

Arche planuje także budowę społecznego gospodarstwa znajdującego się w niewielkiej miejscowości 15 km od Siedlec, Wólka Konopna. Znajdą się tam mieszkania chronione i miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Rozpoczęcie budowy, której szacunkowy koszt wynosi 3 mln zł, planowane jest jeszcze w tym roku.

Obiekt ma być miejscem spotkań i pracy dla podopiecznych fundacji Lenny Grochowskiej.

Inne inwestycje Grupy Arche

W styczniu br. prezes Grupy Arche potwierdził podpisanie umowy przedwstępnej ze spółką, do której obecnie należy EC Szombierki. Sygnalizował wówczas, że umowa sprzedaży za 10 mln zł ma zostać zawarta do końca lipca br. W ramach rewitalizacji Elektrociepłowni Szombierki inwestor planuje dla niej nowe funkcje: edukacyjne, kulturalne, hotelowe i gastronomiczne.

Jak wynika z prezentacji Piotra Grochowskiego, w hali turbin wstępnie planowana jest sala wielofunkcyjna (pod kątem konferencji, bankietów, koncertów czy spektakli), w rozdzielni: hotel na ok. 200 pokoi, apartamenty w wieży zegarowej, restauracja, baseny i spa, w wieży węglowej: przestrzeń edukacyjna, sale wykładowe i warsztatowe, a w kotłowni: galeria sztuki, ekspozycje, przestrzeń targowa, przestrzeń edukacyjno-muzealna, foodhall i księgarnia.

Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego prezes zarządu Arche uchylił także rąbka tajemnicy na temat kolejnej rewitalizacyjnej inwestycji Grupy.

– Wchodzimy do Tarnowa, gdzie zajmiemy się spalonym młynem. Całe wnętrze strawił ogień. Tam głównym projektantem był pożar. Bardzo ciekawy efekt powstał i oczywiście podchodzimy do tego, aby jak najwięcej tego efektu zachować – podkreślał Władysław Grochowski podczas EEC 2022.

Grupa planuje również rewitalizację Sanatorium w Muszynie.