Nad II etapem gdańskiej Officyny zawisła wiecha

Zawisła wiecha nad II etapem inwestycji Officyna w Gdańsku Wrzeszczu. Planowany termin oddania go do użytku to II połowa 2021 roku. Projekt inwestycji przygotowała pracownia APA Wojciechowski Trójmiast.

REKLAMA

Do I etapu Officyny (5 tys. mkw. powierzchni najmu, w tym 4,2 tys. mkw. biurowej) wprowadzają się już pierwsi najemcy. Tymczasem trwa budowa II etapu inwestycji, który osiągnął właśnie swój najwyższy punkt konstrukcyjny - zawisła więc nad nim tradycyjna wiecha. Drugi biurowiec Officyny cechować będzie większa powierzchnia najmu wynosząca blisko 7 300 mkw., w całości przeznaczona na biura. Na parterze usytuowane będą dwa lokale, a typowe piętra biurowe znajdą się na poziomach od +1 do +3. Piętro +4 będzie mniejsze powierzchniowo ze względu na dostęp do dużego tarasu o powierzchni blisko 270 mkw.

Budynek ten połączony będzie z pierwszym etapem Officyny bezpośrednim przejściem, co ułatwi pracownikom najemców przemieszczanie się w ramach np. rozproszonej organizacji biur, ale też dostęp do oferty usługowej w okolicy inwestycji. Główne wejście zlokalizowane jest od strony al. Grunwaldzkiej (przez I etap), dodatkowe od strony łącznika, natomiast wjazd na teren Officyny znajdować się będzie od strony ul. Wassowskiego. W ramach inwestycji powstanie ponad 70 miejsc parkingowych w podziemnej hali i na poziomie 0, do tego 35 miejsc na docelowym parkingu zewnętrznym, przeznaczonych dla użytkowników obu budynków.

Budynek będzie certyfikowany w systemie LEED. Projekt inwestycji przygotowała pracownia APA Wojciechowski Trójmiasto, a konsultantem ds. LEED jest VvS | Architects & Consultants. Planowany termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie to II połowa 2021.

Officyna to kameralna inwestycja stanowiąca ciekawą ofertę na lokalnym rynku biurowym, przede wszystkim dla mniejszych i średniej wielkości firm, dla których wysokiej jakości powierzchnia biurowa w tej części miasta stała się teraz bardziej dostępna. Officyna to także ogromna wartość dla dzielnicy – nowoczesne i spójne z istniejącą zabudową zagospodarowanie terenu „drugiego centrum” miasta, jak często określany jest Wrzeszcz, który w ostatnich latach zdecydowanie się odradza. Architektura inwestycji wnosi też zdecydowane ożywienie do pierzei al. Grunwaldzkiej.

Deweloperem inwestycji jest firma Torus.