Nad Kanałem Żerańskim powstaje nowa przeprawa

Nad Kanałem Żerańskim w Nieporęcie PKP PLK budują nowy most kolejowy. Nowa konstrukcja, będzie miała mniejszy wpływ na środowisko naturalne.

REKLAMA

PKP PLK budują nowy most nad Kanałem Żerańskim w Nieporęcie.

Zdemontowano już stary most kolejowy przy przystanku w Nieporęcie, nad Kanałem Żerańskim. W jego miejsce, za 13 mln zł z budżetu własnego spółki, powstaje nowa jednotorowa konstrukcja.

Nowa konstrukcja, będzie miała mniejszy wpływ na środowisko naturalne.

Po zakończeniu prac, w listopadzie 2022 r., pociągi pasażerskie i towarowe będą mogły przejechać przez most z większą niż dotychczas prędkością.

W lipcu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przystąpiły do przebudowy stalowego jednotorowego, 40 - metrowego mostu kolejowego nad Kanałem Żerańskim, obok przystanku w Nieporęcie na szlaku Wieliszew-Radzymin (lk10). Nowa przeprawa zwiększy poziom bezpieczeństwa i ułatwi sprawny przejazd pociągów.

Dźwig usuwa zdemontowany fragment starego mostu nad Kanałem Żerańskim. fot. Anna Znajewska-Pawluk, mat. PKP PLK

Wykonawca zdemontował konstrukcję starego obiektu. Stalowa konstrukcja mostu tzw. kratownica została przecięta na mniejsze elementy, które były usuwane przy pomocy dźwigu. Z przyczółków usunięto elementy, które podpierały stary most. W korycie Kanału Żerańskiego zamontowano tymczasowe podpory, z których w sierpniu będzie nasuwana nowa konstrukcja na wyremontowane podpory. Kolejno będzie ułożony nowy tor.

Obecnie szyny na moście zamontowane były do drewnianych podkładów (mostownic), a te bezpośrednio do konstrukcji stalowej mostu. Po przebudowie będzie warstwa tłucznia, a szyny będą zamontowane do betonowych podkładów. Przyjęte rozwiązanie ograniczy drgania, emisję hałasu.

Wygoda dla podróżnych i korzyści dla środowiska

Nowa konstrukcja, będzie miała mniejszy wpływ na środowisko naturalne i pozwoli na zwiększenie prędkości pociągów pokonujących przeprawę. Most nad Kanałem Żerańskim zostanie wyremontowany za 13 mln zł netto ze środków własnych spółki PLK. Po zakończeniu prac, w listopadzie 2022 r., pociągi pasażerskie będą mogły przejechać przez most z prędkością 100 km/h (obecnie 40 km/h), a towarowe 80 km/h.

Inwestycja GDDKiA wiąże się z konicznością rozbiórki istniejącego wiaduktu kolejowego nad drogą 61 w Wieliszewie. W jego miejsce GDDKiA zbuduje nowy, wyższy i dłuższy obiekt. Dotychczasowa jednoprzęsłowa 30 - metrowa kratownica wiaduktu zostanie zamieniona na dwuprzęsłową, dłuższą – bo ponad 80 metrową. Nowy wiadukt będzie miał ok. 11 metrów szerokości. Tak, jak istniejący obiekt będzie jednotorowy, ale przewidziano możliwość dobudowy drugiej przeprawy od strony północnej.