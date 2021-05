Nad Motławą powstaje luksusowa inwestycja

Nad brzegiem Motławy w Gdańsku powstaje luksusowe osiedle apartamentów premium spod kreski SIM Architekci.

W Gdańsku powstaje luksusowe osiedle Nadmotławie Apartments.

Architektura budynków bezpośrednio nawiązuje do zabytkowego charakteru miejsca.

Mieszkańcy będą mieć także do dyspozycji spektakularny taras widokowy oraz patio o powierzchni około 2700 m kw.

Za koncepcję osiedla odpowiada zespół SIM Architekci.

– To luksusowa inwestycja mieszkaniowa usytuowana w samym sercu Gdańska – z bezpośrednim dostępem do linii brzegowej rzeki Motławy. Ten ponadczasowy projekt skierowany jest do osób ceniących komfort, wygodę oraz najwyższą jakość, poszukujących wysublimowanej, wyjątkowej przestrzeni do zamieszkania. Architektura została zaprojektowana w taki sposób, aby zdecydowana większość mieszkań miała zapewniony malowniczy krajobraz. To unikalny na skalę Gdańska projekt, dający mieszkańcom prywatną przestrzeń nad samą Motławą – połączony tarasem, z którego roztaczać się będzie imponujący widok – mówi Anna Wojciechowska, dyrektor sprzedaży i marketingu Robyg w Gdańsku.

– Architektura budynków, których fasady wykończone są szlachetnymi materiałami, bezpośrednio nawiązuje do zabytkowego charakteru miejsca. Każdy detal w tej inwestycji został zaprojektowany, tak by sprostać oczekiwaniom i zadowolić gusta najbardziej wymagającej grupy klientów. Wnętrza rozplanowano w sposób przemyślany i niezwykle przyjazny mieszkańcom – konstruując liczne klatki schodowe mieszczące zaledwie kilka mieszkań, dzięki czemu w budynku będzie panował spokój, a sąsiedzi będą w stanie nawiązać osobiste relacje – dodaje Anna Wojciechowska.

O prestiżowym charakterze inwestycji przesądza nie tylko atrakcyjna lokalizacja i jakość użytych do wykończenia materiałów, ale również szeroka gama udogodnień dostępnych dla mieszkańców. Zespół SIM ARCHITEKCI, odpowiedzialny za koncepcje osiedla, zaprojektował z myślą o mieszkańcach m.in. luksusowe foyer, strefę fitness oraz kids play. O oszczędność i ekologię zadba system Smart House firmy Keemple, pozwalający zdalnie sterować wyposażeniem mieszkania i monitorować zużycie energii oraz ogrzewania.