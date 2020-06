Nad Motławą powstała inwestycja nawiązująca do historycznej zabudowy Gdańska

– Riverview ma bardzo szczególne położenie w Gdańsku, stąd odzwierciedla dwie twarze miasta: pierwszą – protestancką w duchu, drugą – eklektyczną, barokową – opisuje projekt arch. Szymon Wojciechowski.

REKLAMA

Projekt, który powstał nad brzegiem Motławy przy ul. Angielska Grobla, to zespół siedmiu budynków mieszkalno-usługowych z 282 lokalami na sprzedaż. Charakterystyczne strzeliste bryły budynków z ceglaną elewacją nawiązują do historycznej zabudowy miasta. Projekt wyróżnia wysoki standard budowlany, a także starannie nakreślona architektura krajobrazu. Szereg zaprojektowanych rozwiązań budowlano-technicznych wpisuje się w ideę zrównoważonego budownictwa, co pozwoli na ubieganie się o pierwszy w Polsce certyfikat LEED dla projektu mieszkaniowego. Riverview położone jest obok Wyspy Spichrzów z ekspozycją na wyspę Ołowiankę i Polską Filharmonię Bałtycką.

Projekt architektoniczny inwestycji powstał w pracowni APA Wojciechowski i stanowi przykład doskonałej współpracy architektów i Miejskiego Konserwatora Zabytków.

– Riverview ma bardzo szczególne położenie w Gdańsku, stąd odzwierciedla dwie twarze miasta: pierwszą – protestancką w duchu, drugą – eklektyczną, barokową. W konsekwencji, od strony portowej projekt otrzymał, nawiązujący ceglanymi elewacjami do manieryzmu flamandzkiego, surowy i spokojny wygląd. Druga strona to ciąg kamieniczek pozostający w dialogu z architekturą mieszczańską obecną w okolicy. Pośrodku znajduje się dziedziniec – wypełniona zielenią, półprywatna przestrzeń dla mieszkańców, otwarta w stronę kanału na Stępce. Również od strony kanału zlokalizowane są punkty usługowe, kafejki oraz promenada, tworząca przedłużenie spacerowego ciągu Gdańska, ciągnącego się od Żurawia przez marinę po hotel Podewils. Plan zagospodarowania przestrzeni wykorzystuje jej pełny potencjał. Odzwierciedla pierzejową zabudowę nabrzeży portowych, ale jest otwarty na przepływające tędy życie i daje kontakt z wodą – mówi Szymon Wojciechowski, architekt APA Wojciechowski.

Deweloperem projektu jest Vastint Poland, który do tej pory znany była w Polsce przede wszystkim z realizacji nieruchomości komercyjnych, m.in. kompleksów biurowych funkcjonujących pod marką Business Garden oraz inwestycji hotelowych, takich jak hotel Courtyard by Marriott w Gdyni i Marriott Resort & Spa w Sopocie. Wykonawcą generalnym Riverview była firma CFE Polska należącą do belgijskiej Grupy CFE.