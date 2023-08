Nad poznańską Cybiną powstał Rzeczny Ogród EkoEdukacji

Poznań otwiera się na tereny nadrzeczne. Właśnie nad Cybiną otwarto Rzeczny Ogród EkoEdukacji.

Ścieżka bosych stóp, kuchnia błotna czy zjeżdżalnia z wykorzystaniem prawdziwego polodowcowego głazu - to tylko niektóre instalacje, jakie można znaleźć w nowo otwartym Rzecznym Ogrodzie EkoEdukacji.

Znajdujące się w sąsiedztwie Bramy Poznania miejsce umożliwia prowadzenie warsztatów w zakresie ochrony środowiska, a także jest otwartą dla wszystkich przestrzenią rekreacji i wypoczynku.

Mieszkańcy i turyści mogą już odwiedzać Rzeczny Ogród EkoEdukacji. To kolejna część projektu "Brama otwarta na rzekę - edukacja ekologiczna na terenach nadrzecznych w Poznaniu".

- Poznań wrócił nad rzekę, co widać chociażby po popularności Wartostrady, ale nie spoczywamy na laurach, dokładamy kolejne atrakcje. Dzisiaj otwarty Rzeczny Ogród EkoEdukacji jest następnym realizowanym tu projektem. Co ważne, ogród powstał we współpracy z samymi mieszkańcami - mówi Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania.

Ogród usytuowany jest w dwóch przestrzeniach: wzdłuż promenady przy ulicy Ostrówek, w sąsiedztwie Eksperymentalnego Ogrodu Dziedzictwa oraz na dolnym tarasie - nad Cybiną.

- Jest to ogród zrealizowany w koncepcji site specific, to znaczy odnosi się do tożsamości, dziedzictwa i charakterystyki miejsca, w którym się znajduje, czyli doliny Cybiny - podkreśla Monika Herkt-Rynarzewska, dyrektorka Poznańskiego Centrum Dziedzictwa. - To przede wszystkim przestrzeń edukacji, ale też wypoczynku i wspólnego spędzania czasu. Na ogród składa się z 7 różnego rodzaju urządzeń. Do każdego z nich przewidziane są konkretne działania związane z edukacją przyrodniczą.

W ogrodzie znajdują się instalacje, z których można korzystać samodzielnie, w grupie lub podczas warsztatów z edukatorami. Jedną z ciekawszych jest kuchnia błotna, czyli "laboratorium na świeżym powietrzu", gdzie można przyjrzeć się konsystencji, strukturze i zapachowi naturalnych materiałów nadrzecznych. Uwagę zwraca także ścieżka bosych stóp, gdzie można poprzez dotyk dłońmi lub stopami zapoznać się bliżej z materiałami spotykanymi nad rzeką, takimi jak szyszki, kamyczki i piasek.

Najmłodszych na pewno ucieszy zjeżdżalnia, która powstała z prawdziwego polodowcowego głazu narzutowego. Na miejscu można znaleźć również labirynt, który uczy orientacji w terenie, pozwala rozpoznać kierunki świata, a także tor wodny, "opowiadający" o sile tego żywiołu.

Ponadto na odwiedzających czeka instalacja "wianek", która prezentuje różne gatunki ziół oraz równoważnia, nawiązująca do pojęcia korytarza ekologicznego w postaci rzeki, przebiegającego przez duże miasto.

By w pełni móc korzystać z atrakcji ogrodu, wystarczy wejść na stronę internetową projektu rzeka.bramapoznania.pl. (zakładka Rzeczny Ogród EkoEdukacji). Każde z urządzeń ma tam swój opis, ideę, określone cele edukacyjne oraz aktywności proponowane zarówno dla rodzin z dziećmi, jak i dla odbiorców grupowych (grupy przedszkolne i szkolne).

Poszczególne elementy Rzecznego Ogrodu EkoEdukacji powstały w ramach warsztatów przeprowadzonych dla rodzin z dziećmi. Taka forma projektowania pozwoliła na zdiagnozowanie potrzeb i dała mieszkańcom Poznania realny wpływ na przestrzeń dla nich powstającą. Ponadto było to również działanie edukujące w zakresie zmian klimatycznych.

O ekologii nad rzeką

Rzeczny Ogród EkoEdukacji to część projektu "Brama otwarta na rzekę - edukacja ekologiczna na terenach nadrzecznych w Poznaniu".

- W sąsiedztwie znajduje się także - przy ul. Ostrówek - Eksperymentalny Ogród Dziedzictwa. Oprócz tego wzdłuż Wartostrady mamy blisko 2 km Ścieżkę EkoEdukacji, na której można spotkać totemy, informujące jaki ekosystem jest w okolicy. Ponadto w ramach projektu powstała też strona internetowa z materiałami edukacyjnymi: rzeka.bramapoznania.pl - zaznacza Grzegorz Kamiński, dyrektor Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta UMP.

Eksperymentalny Ogród Dziedzictwa to miejsce spotkań i wymiany doświadczeń. Do uprawy ogrodu mogą przyłączyć się wszyscy chętni, zwłaszcza okoliczni mieszkańcy. Podczas organizowanych tam dyżurów, można zaangażować się w opiekę nad roślinami, ale także poszerzyć swoją wiedzę o etnobotanice i permakulturze. Najbliższe dyżury w ogrodzie wraz z tematyką: 8 sierpnia (Międzynarodowy Dzień Pszczół), 19 sierpnia (sierpniowe nasadzenia i prace pielęgnacyjne) i 26 sierpnia (prace z kompostem).

Ścieżka EkoEdukacji to szlak wzdłuż Cybiny z 12 oznakowanymi punktami-przystankami, z których każdy porusza inne zagadnienie związane z nadrzecznym ekosystemem. Do Ścieżki EkoEdukacji powstał specjalny zeszyt zadań i plecak z pomocami takimi jak lupy czy lornetki. Można go bezpłatnie wypożyczyć w punkcie informacji Bramy Poznania. Atrakcje na Ścieżce adresowane są do rodzin z dziećmi w wieku 6-12 lat oraz dla grup przedszkolnych i szkolnych.

Na stronie internetowa projektu: rzeka.bramapoznania.pl możnaznaleźć informacje o wszystkich elementach, harmonogram bieżących wydarzeń, filmy o Cybinie, galerię zdjęć, liczne fakty i ciekawostki związane z tematem rzeki.

Realizatorem projektu "Brama otwarta na rzekę. Edukacja ekologiczna na terenach nadrzecznych w Poznaniu" jest Miasto Poznań i Poznańskie Centrum Dziedzictwa. Wartość przedsięwzięć realizowanych w jego ramach to ponad 1,6 mln, z czego ponad 800 tys. pochodzi z dofinansowania z Unii Europejskiej.

Projekt jest finansowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.