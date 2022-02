Nad Wisłą pojawiły się... flamingi. Nowa instalacja artystyczna w Warszawie

W warszawskiej Dzielnicy Wisła, na bulwarze gen. G.S. Pattona pojawiła się nowa instalacja artystyczna. Jej przedmiotem są... flamingi w transparentnych kubikach.

W kubikach na bulwarze gen. G.S. Pattona w Warszawie zagnieździły się flamingi, informuje UM Warszawa. To nowa instalacja artystyczna w Dzielnicy Wisła zachęcająca do wieczornych spacerów nad rzeką.

Od zimy warszawianki i warszawiaków przyciąga nad rzekę Wiślana Galeria Świateł. Codziennie po zmroku na podporach mostu Świętokrzyskiego, a także w Pawilonie Edukacyjnym Kamień (oraz na jego ścianach) można oglądać cykl wiślanych obrazów autorstwa miejskiej graficzki Aleksandry Jasionowskiej. Wszystkie są „namalowane” światłem czyli wyświetlane w formie grafik.

Nowy pomysł, to różowe flamingi na bulwarze gen. G.S. Pattona, w szklanych kubikach wystawienniczych na wysokości Muzeum Sztuki Nowoczesnej nad Wisłą. Intrygująca różowa łuna przyciąga do obejrzenia i fotografowania się z neonowymi flamingami, które zagnieździły się na piasku symbolizującym cztery najpopularniejsze miejsca wakacyjnego wypoczynku nad Wisłą: plażę Żoliborz, ZOO – Rusałkę, Poniatówkę i Saską Kępę. W tle pojawiają się graficzne odniesienia do letnich rekreacji na Wiśle związanymi z ofertą stołecznej żeglugi pasażerskiej.