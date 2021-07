Nad Wisłę wracają odkryte baseny! Oto Błękit - sąsiad Lunaparku

3 lipca odbyło się otwarcie nowego otwartego basenu Błękit, znajdującego się na warszawskiej Pradze. Basen pod gołym niebem zlokalizowany jest przy ulicy Wał Miedzeszyński 407 i leży w sąsiedztwie popularnego kompleksu kulturalno-gastronomicznego – Lunapark.

Błękit, czyli najnowszy projekt osób odpowiedzialnych za sukces samego Lunaparku, to ukłon w stronę wakacji, miejskich basenów oraz spędzania czasu w otoczeniu przyjaciół. Otwarcie, które odbyło się 3-ego lipca, zapoczątkuje działanie basenu, który będzie dostępny dla wszystkich chętnych we wszystkie dni tygodnia. Miejsce to będzie posiadało przyjazną i kolorową przestrzeń, strefę chillu, a także sznyt miejskich wakacji. Właściciele zapowiadają, że w niedługim czasie pojawi się plan atrakcji i wieczornych wydarzeń okołobasenowych, w których uczestniczyć będą mogli miłośnicy najlepszych stołecznych imprez. Właściciele zadbali o wszystko - miejsce będzie bezpośrednio połączone z samym Lunaparkiem, dzięki czemu będzie można bezpośrednio skorzystać także z bogatej oferty gastronomicznej znajdującego się tam MINI Marketu, a także strefy gier, minigolfa i karuzeli.

W wydarzeniach basenu Błękit będą mogły brać udział zarówno osoby dorosłe, jak i dzieci.