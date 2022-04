Nadchodzą wielkie projekty. Oto inwestycje ogłoszone w I kwartale 2022!

Nowa siedziba TVP, odświeżony Supersam w Katowicach i najwyższy budynek w Radomiu - pierwsze miesiące 2022 r. obfitowały w głośne architektoniczne newsy. Zebraliśmy dla Was najważniejsze z nich. Jedno jest pewne - jest na co czekać!

Lokalizacja: Katowice

Inwestor: miasto Katowice

Architekt: AMC Chołdzyński

Budynki po dawnej kopalni KWK Wieczorek w Katowicach zostaną poddane rewitalizacji. Tam, gdzie kiedyś prężnie działał przemysł, niebawem powstanie HUB Gamingowo-Technologiczny. W konkursie na projekt kompleksu zwyciężyła pracownia AMC Andrzej M. Chołdzyński.

– Jestem przekonany, że za kilka lat projekt, jakim jest powstanie Dzielnicy Nowych Technologii będzie mógł być porównywany do rewitalizacji terenów po kopalni Katowice, a tym samym powstania Strefy Kultury. Na terenie należącym wcześniej do kopalni Wieczorek powstanie nowoczesne centrum technologiczno-gamingowe. Przekształcenie tych miejsc w przestrzeń dla sektora nowoczesnych technologii pozwoli nam wrzucić szósty bieg i stanie się kolejnym kamieniem milowym w rozwoju Katowic – ocenia Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Lokalizacja: Radom

Inwestor: Combo Radom

Architekt: Kuryłowicz&Associates

Przy ulicy Jacka Malczewskiego w Radomiu powstanie nowa inwestycja projektu Kuryłowicz & Associates. Architektura nawiąże do tradycji radomskiego modernizmu, a także do malarstwa znakomitego radomianina Jacka Malczewskiego. Budynek został zaprojektowany w formie 14-kondygnacyjnej wieży, która stanie się dominantą przestrzenną otoczoną dwukondygnacyjną częścią cokołową mieszczącą usługi. To będzie najwyższy budynek w mieście.

Lokalizacja: Warszawa, ul. Woronicza

Inwestor: Telewizja Polska

Architekt: PIG Architekci

10 stycznia oficjalnie rozpoczęto budowę hali zdjęciowej TVP przy ul. Woronicza w Warszawie. Powstający obiekt o powierzchni 20 tys. metrów kwadratowych pomieści sześć modułów studyjnych. Zakończenie inwestycji zaplanowano na 2024 rok. Jak mówią władze stacji, ma być to najnowocześniejszy tego typu obiekt w Polsce.

Lokalizacja: Siedlce

Inwestor: Arche

1 kwietnia w Siedlcach nastąpi oficjalne otwarcie fabryki ARCHE Prefabrykacja. Głównym celem fabryki początkowo miała być rewitalizacja i dawanie „drugiego życia” kontenerom morskim, zamieniając je w nowoczesne powierzchnie noclegowe. Obok kontenerów, zamienianych na ecoboxy w fabryce produkowane będą również łóżka dla uchodźców z Ukrainy.

Lokalizacja: Poznań

Inwestor: miasto Poznań

Architekci: Seweryn Trzyna, Kamil Ziółkowski i Maciej Armanowski

Rozstrzygnięto konkurs na zagospodarowanie terenów przy ul. F. Roosevelta w Poznaniu. Mowa o działkach położonych równolegle do trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju, pomiędzy Mostem Uniwersyteckim i ul. Libelta, nazywanych "dziurą toruńską". Celem konkursu było wyłonienie najlepszego rozwiązania urbanistyczno-architektonicznego, które łączyłoby Stare Miasto z Jeżycami i ukazało potencjał inwestycyjny drzemiący w dwóch niezagospodarowanych działkach. Ostatecznie sędziowie zdecydowali nie przyznawać I nagrody, ponieważ w ich ocenie żadna z prac nie spełniła całkowicie celu, jakie postawiono przed uczestnikami - podaje oficjalny portal miejski Poznania. II miejsce powędrowało do Seweryna Trzyny, Kamila Ziółkowskiego i Macieja Armanowskiego.

Lokalizacja: Poznań

Inwestor: MTP

Architekt: EV Architects

Nadchodzi nowa inwestycja poznańskim parku Sołackim. W dawnym obiekcie Meridian Grupa MTP stworzy restaurację i butikowy hotel Port Sołacz. Za projekt architektoniczny odpowiada pracownia EV Architects.

Park Sołacki jest wpisany do rejestru zabytków. Od ponad stu lat jest jednym z najbardziej znanych parków w Poznaniu. Od początku na jego terenie znajdowała się restauracja, mieszcząca się w budynku przeniesionym z Wystawy Wschodnioniemieckiej, która w 1911 roku odbywała się na terenie dzisiejszych Międzynarodowych Targów Poznańskich. Po latach obiekt wynajęła Grupa MTP.

Lokalizacja: Nałęczów

Inwestor: Arche

Architekt: współpraca z Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych im. Józefa Chełmońskiego w Nałęczowie

Do przyszłego roku mają potrwać prace przy przebudowie sanatorium MSWiA w Nałęczowie. W obiekcie powstanie czterogwiazdkowy hotel „Sanatorium Milicyjne Nałęczów”. Plany są niezwykle ambitne, gdyż stylistyka ma nawiązywać do czasów PRL-u. W tym celu podjęto współpracę z Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych im. Józefa Chełmońskiego w Nałęczowie.

Nowy właściciel obiektu podkreśla, że projekt jest wyjątkowy, jedyny i niepowtarzalny, a jednocześnie z artystyczną duszą. W hotelu znajdzie się około 300 pokoi i apartamentów mających od 18 do 49 mkw., basen, SPA, centrum rehabilitacyjne, kręgielnia, centrum konferencyjne, restauracja, bar na tarasie z przepięknym widokiem na miasto i bardzo dużo zieleni.

Lokalizacja: Warszawa

Inwestor: Skanska

Architekt: Kulczyński Architekt

Nieopodal Lasu Kabackiego w Warszawie powstanie prestiżowy eko-apartamentowiec spod kreski Kulczyński Architekt. Projekt zakłada stworzenie starannie zaprojektowanego, prywatnego ogrodu, w którym pojawią się różnorodne rośliny, a także budki dla ptaków i pożytecznych owadów. Inwestycja wyposażona będzie w liczne ekologiczne rozwiązania, m.in.: panele fotowoltaiczne czy zbiorniki retencyjne na deszczówkę. Apartamentowiec będzie wyróżniony „zielonym” odznaczeniem BREEAM, a także certyfikatem “Obiekt bez barier”. Zakończenie prac budowlanych planowane jest na IV kwartał 2023 roku.

Lokalizacja: Katowice

Inwestor: Globalworth Poland

Architekt: Konior Studio, 3XA

Centrum handlowe Supersam w Katowicach przejdzie metamorfozę. W obiekcie pojawi się nowoczesna strefa restauracyjna, a także powierzchnia biurowa. - Ten projekt będzie unikatowy - mówił podczas Property Forum Śląsk Maciej Gołębiewski, Asset Management & Leasing Director, Globalworth Poland. - Będzie to ciekawy, wielofunkcyjny obiekt, w którym zarówno będzie można pracować, jak i spędzić czas, zrobić zakupy. Wszystko w centrum miasta - dodaje.

Najwięcej zmian szykuje się na pierwszym piętrze Supersamu, gdzie powstanie nowoczesna przestrzeń biurowa, oferująca największą i najwyższą powierzchnię pracy na jednej kondygnacji w Katowicach. Najciekawszym elementem jej wystroju będzie wielka zielona ściana, stworzona z kilkudziesięciu gatunków roślin. Oprócz walorów estetycznych, będzie mieć również właściwości zdrowotne - pozytywnie wpływając na samopoczucie pracowników, a także oczyszczając powietrze z toksyn, produkując tlen i nawilżając. Będzie to jedna z największych tego typu instalacji na Śląsku.

Lokalizacja: Pobierowo

Inwestor: Górskie Resorty i Grupa TOM

Architekt: Q2 Studio

W Pobierowie, 300 metrów od plaży, powstanie 4-gwiazdkowy hotel z tarasem dachowym i zewnętrznym basenem, Linea Mare. Hotel będzie miał pow. zabudowy 2799,20 mkw. i pięć kondygnacji, z których ostatnia zajmować będzie tylko część budynku, umożliwiając wyjście na taras. Za projekt architektury i wnętrz odpowiada wrocławskie biuro Q2Studio, które specjalizuje się w projektach obiektów hotelowych.

Lokalizacja: Warszawa

Inwestor: Bank Gospodarstwa Krajowego

Architekt: JEMS Architekci

Gmach siedziby Banku Gospodarstwa Krajowego to reprezentacyjny budynek znajdujący się w centrum Warszawy, przy skrzyżowaniu Alej Jerozolimskich i Nowego Światu. Z okazji 100-lecia powstania ma przejść modernizację według projektu pracowni JEMS Architekci. Projekt ma przywrócić świetność monumentalnych wnętrz oraz podkreślić niezwykły charakter architektury lat 30. XX wieku.

Lokalizacja: Warszawa

Inwestor: Okam

Architekt: Grupa 5 Architekci

Firma Okam otrzymała pozwolenie na budowę kolejnych etapów inwestycji Bohema – Strefa Praga: nowych budynków mieszkalno-usługowych i biurowych, które zbudowane zostaną od podstaw. Inwestor otrzymał także prawomocne pozwolenie zamienne na rewitalizację historycznego kompleksu w ramach Etapów D i E inwestycji składających się z budynku Produkcyjnego, Magazynu Centralnego, Wieży, Pudełkarni, Budynku Elektryka a także rewitalizacji Budynku Zarządu Fabryki.

Lokalizacja: Gliwice

Inwestor: Muzeum w Gliwicach

Architekt: Nizio Design International

W unikalnych zabudowaniach Radiostacji Gliwice powstanie nowoczesny ośrodek muzealny. Muzeum w Gliwicach podpisało już umowę z pracownią architektoniczną Nizio Design International, która przygotuje projekt modernizacji zabytkowego zespołu urbanistycznego.

Radiostacja Gliwice jest wpisana na listę Pomników Historii, na której znajdują się obiekty o szczególnych wartościach materialnych i niematerialnych dla dziedzictwa kulturowego Polski. Leży również na Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego, który jest częścią Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego.

Zbudowana w latach trzydziestych minionego wieku drewniana wieża antenowa jest najwyższym tego typu obiektem w Europie. Zachowała się wraz z kompleksem trzech budynków zaplecza, w tym z częścią oryginalnego wyposażenia. – Jest to miejsce Prowokacji Gliwickiej z 31 sierpnia 1939 roku, będącej symbolem początku II wojny światowej. Tutaj dokonano też drastycznego mordu politycznego – członkowie niemieckich służb specjalnych zamordowali Franza Honioka, powstańca śląskiego, członka Związku Polaków w Niemczech, polskiego patriotę, uznawanego za pierwszą ofiarę II wojny światowej – przypomina Grzegorz Krawczyk, dyrektor Muzeum w Gliwicach.

Lokalizacja: Starogard Gdański

Inwestor: miasto

Architekt: MC Architekci

Jeśli władze Starogarda Gdańskiego zdobędą środki na budowę, Centrum Sportowo-Edukacyjne im. Kazimierza Deyny powstanie na Stadionie Miejskim w miejscu starego hotelu. Projekt MC Architekci zakłada budowę m.in. dwukondygnacyjnego, częściowo przeszklonego budynku z efektowną rampą prowadzącą na dach z tarasem widokowym i wewnętrznym ogrodem.

Lokalizacja: Wrocław

Inwestor: Bouygues Immobilier Polska

Architekt: Sikora Wnętrza

Francuski deweloper Bouygues Immobilier postawi przy we Wrocławiu ul. Sienkiewicza 32, w budynku po Wyższej Szkole Filologicznej, Sienkiewicza Residence, inwestycję w dwóch stylach: historycznym i nowoczesnym.

Naprzeciwko Ogrodu Botanicznego powstanie 114 mieszkań o różnorodnych układach – od jednego do czterech pokoi o powierzchniach od 50 do 79 mkw. Mieszkańcy będą mogli korzystać z ogólnodostępnego tarasu widokowego oraz klimatycznie urządzonej sali bilardowej.

Lokalizacja: Kraków

Inwestor: Student Depot, Griffin Capital Partners

Student Depot, sieć prywatnych akademików w Polsce, planuje na jesieni otwarcie swojego 7. domu studenckiego, który będzie zlokalizowany w centrum Krakowa. Na nowych mieszkańców czeka 795 miejsc w pełni wyposażonych mieszkaniach z dostępem m.in. do wspólnych stref coworkingowych, multimedialnych i siłowni.

Lokalizacja: Łódź

Inwestor: Linesa Investments

Właściciel pofabrycznych łódzkich terenów należących niegdyś do Zjednoczonych Zakładów Przemysłowych Scheiblera i Grohmana, a po wojnie do fabryki Uniontex, ujawnił swoje plany dotyczące tej działki. Linesa Investments zmieni fabrykę w wielofunkcyjny projekt Nowa Tkalnia.

Projekt zakłada rewitalizację zabytkowych murów i obiektów wchodzących w skład kompleksu tkalni oraz budowę nowych budynków. Na terenie inwestycji powstanie także Centrum Papieskie, które będzie nawiązywało do wizyty papieża Jana Pawła II w tkalni w 1987 r.

Lokalizacja: Międzywodzie

Inwestor: Radisson Blu

Architekt: Q2Studio

W Międzywodziu powstanie nadmorski aparthotel należący do sieci Radisson Blu spod kreski pracowni Q2Studio. Do dyspozycji hotelowych gości oddanych zostanie 226 apartamentów, których koncepcja aranżacji swoje początki miała wśród alg na piasku i reagującej na ludzki dotyk powierzchni morskiej toni.

Lokalizacja: Środa Śląska

Inwestor: Polskie Domy Drewniane

Spółka Polskie Domy Drewniane rozpoczyna przygotowania do budowy budynku biurowego wykonanego w technologii drewnianej prefabrykowanej. To jedna z pierwszych takich inwestycji w Polsce. Biurowiec, zlokalizowany w Środzie Śląskiej, na terenie inwestycji PDD, będzie miał dwie kondygnacje i ok. 480 mkw. powierzchni użytkowej. Inwestycja jest częścią projektu „Miasto z klimatem” pod patronatem Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Jej start zaplanowano na marzec br., a prace mają zostać zakończone w tegoroczne wakacje.

Lokalizacja: Gdańsk

Inwestor: Galeria Bałtycka

Komfortowa, bardziej przytulna atmosfera oraz wiele udogodnień, m.in. 15 stref relaksu, nowy system informujący o zajętości miejsc parkingowych, strefa dla dzieci, a także zupełnie odmieniony food court - takie będą efekty zmian, które wprowadza Galeria Bałtycka w Gdańsku. Prace już się rozpoczęły. Koniec remontu planowany jest na 31 sierpnia, a jego łączny koszt to ok. 4,5 mln EURO (ok. 20 mln PLN).

Lokalizacja: Łódź

Inwestor: Archiwa Państwowe

Archiwa Państwowe rozpoczęły postępowanie wyboru prywatnego partnera, który wybuduje pięć regionalnych archiwów: – w Koszalinie, Piotrkowie Trybunalskim, Poznaniu i Szczecinie, a także nowe Archiwum Państwowe w Łodzi, które ma powstać przy pl. Dąbrowskiego, obok Teatru Wielkiego.

O planach budowy nowej siedziby Archiwum Państwowego w Łodzi mówiło się już od dwóch lat, gdy po jedenastu latach starań Urząd Miasta Łodzi odzyskał budynek pierwszego łódzkiego ratusza przy pl. Wolności 1 należący wtedy do Skarbu Państwa, a zajmowany przez Archiwum Państwowe. W 2019 r. władze miasta zawarły z dyrekcją Archiwum Państwowego umowę zamiany nieruchomości – miasto odzyskało historyczny magistrat wraz z placówką AP przy al. Piłsudskiego 33, przekazując w zamian niezagospodarowaną działkę przy pl. Dąbrowskiego 19. Paweł Pietrzyk, naczelny dyrektor Archiwów Państwowych, zapowiadał wtedy, że do 2024 r. obok Teatru Wielkiego stanie nowa siedziba łódzkich archiwistów, która przejmie funkcję i zbiory trzech istniejących oddziałów tej instytucji w Łodzi. Teraz te obietnice zaczynają się krystalizować, jednocześnie w pięciu miastach.

Lokalizacja: Garbatka-Letnisko

Inwestor: samorząd województwa mazowieckiego

Skanska wybuduje nowy budynek Szkoły Drzewnej w Garbatce-Letnisku. Prace mają rozpocząć się w styczniu, a nowa siedziba ma być gotowa w 2023 r.

W projekcie elewacji zainspirowano się stylem architektury drewnianej, zwanym nadświdrzańskim. Nowy kompleks szkolny będzie się składać z czterech części – oświatowej, warsztatowej, hali sportowej z zapleczem oraz internatu. Koszt budowy nowego obiektu to ponad 90 mln zł. Całość inwestycji zostanie sfinansowane z budżetu samorządu województwa mazowieckiego.

Lokalizacja: Katowice

Inwestor: Antrans Invest

Architekt: Franta Group

Na powierzchni ponad 8,3 tys. mkw. pomiędzy ulicą a torami kolejowymi powstaną trzy bryły, które łącznie mają dostarczy na rynek 151 mieszkań. Każda z nich będzie liczyć 10 kondygnacji naziemnych oraz jedną podziemną. Na dachu budynków zaplanowano zielone tarasy.

Lokalizacja: Gliwice

Inwestor: miasto

Architekt: Rafał Drobczyk

Gliwicki samorząd rozstrzygnął konkurs na koncepcję zielonej alei rekreacyjnej pomiędzy ulicami Kochanowskiego i Toruńską. - Chcemy, aby powstała nowa miejska przestrzeń tworząca Park Południowy – otwarta dla wszystkich gliwiczan, spełniająca oczekiwania osób w różnym wieku - podkreślał Mariusz Śpiewok, zastępca prezydenta Gliwic.

Lokalizacja: Poznań

Inwestor: Area Development

Architekt: Insomnia

W sąsiedztwie poznańskiego parku Cytadela, na niemal całkowicie zabetonowanej dotychczas działce, powstanie zielone osiedle mieszkaniowe dwulokalowych domów. Architektura inwestycji spod kreski pracowni Insomia charakteryzuje się zróżnicowaniem kształtów i elewacji budynków. Inwestycja poprawi bilans zieleni w okolicy, a intensywność zabudowy została zrównoważona wszechobecną zielenią, która pojawia się na elewacjach, stropodachach i tarasach.

Lokalizacja: Stalowa Wola

Inwestor: ARP

Architekt: URBA Architects

W Stalowej Woli wystartowała budowa pierwszego w mieście biurowca klasy A. Trzykondygnacyjny obiekt zaoferuje przestrzenie biurowe na piętrach, ale także lokale handlowo -usługowe na parterze. Elementem wyróżniającym budynek będzie centralnie położone patio obsadzone drzewami. Będzie to pierwszy projekt w budowie w ramach Programu Fabryka realizowanego przez spółkę Operator ARP.

Lokalizacja: Łódź

Inwestor: miasto

W marcu Łódź ogłosiła przetarg na wykonawcę remontu kompleksu budynków przy ul. Sienkiewicza 63. W pofabrycznym budynku, który jest obecnie zaniedbanym pustostanem powstaną biura, pracownie dla artystów i lokale usługowe.

Lokalizacja: Bielawa

Inwestor: miasto

Architekt: Autorska Pracownia Architektoniczna - Jacek Bułat

- Od 2013 r. Gmina Bielawa realizuje rewitalizację Parku Miejskiego, która ma doprowadzić do przywrócenia jego dawnej świetności. Z jednej strony realizowane są przedsięwzięcia, które mają podnosić atrakcyjność turystyczno-rekreacyjną parku i są one dostępne nieodpłatnie, a z drugiej strony systematycznie rozszerzany jest wachlarz usług odpłatnych. W bieżącym roku podjęte zostały działania, aby w pobliżu miejsca, gdzie niegdyś mieściła się "muszla" koncertowa, a dziś znajduje się siłownia "pod chmurką", powstał nowoczesny amfiteatr plenerowy. Dlatego też w styczniu 2022 r. przeprowadzona została procedura wyłonienia wykonawcy dokumentacji technicznej dla tego przedsięwzięcia. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Autorska Pracownia Architektoniczna - Jacek Bułat z Poznania, która za kwotę 150.060 zł wykona projekt amfiteatru wraz z zapleczem socjalnym, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem teren - ogłosił Andrzej Hordyj, burmistrz Bielawy, na facebooku.