Nadchodzi drugie życie zabytkowej leśniczówki w Lesie Kabackim

Zabytkowa, drewniana leśniczówka przy ul. Rydzowej w warszawskim Lesie Kabackim zostanie poddana renowacji i modernizacji. Koszt miejskiej inwestycji wyniesie 1,38 mln zł.

Inwestycja zostanie przeprowadzona w ciągu najbliższych 18 miesięcy.

Za jej realizację będzie odpowiadać firma Good Wood Szymon Jaraczewski, która podpisała dziś umowę ze Stołecznym Zarządem Rozbudowy Miasta.

Prace inwestycyjne będą prowadzone z zachowaniem specyfiki obiektu i jego zabytkowego charakteru, a także z uwzględnieniem lokalnej tradycji architektonicznej, o co zadba Stołeczny Konserwator Zabytków. Zachowany zostanie układ przestrzenny wnętrz leśniczówki i ich historyczny wystrój. Na odnowionej elewacji budynku przywrócone zostaną detale architektoniczne. Rozebrana zostanie natomiast istniejąca murowana dobudówka, a sam obiekt zostanie zabezpieczony. Zakres inwestycji obejmie również roboty izolacyjne, murarskie, ciesielskie i konstrukcyjne. Powstaną też nowe instalacje: sanitarna, elektryczna i teletechniczna.

­– Przed nami duża i skomplikowana inwestycja. Liczę, że to zadanie zostanie przeprowadzone bardzo sprawnie. Wyznaczamy sobie na to tylko i aż 18 miesięcy. Chcemy zachować budynek w jak najbardziej wiernej formie – mówiła Renata Kaznowska, wiceprezydent m.st. Warszawy. – Cieszę się, że budynek będzie wykorzystywany do edukacji dzieci i młodzieży – dodała wiceprezydent.

Po zakończeniu inwestycji leśniczówka będzie przygotowana na potrzeby zlokalizowanego tuż obok Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, w tym na prowadzenie działań ekspozycyjno-wystawienniczych.

– Bardzo dziękuje pracownikom Lasów Miejskich – Warszawa, którzy nie tylko dbają o gospodarkę leśną, ale też rozwijają część edukacyjną. W roku przed pandemią udało się zorganizować zajęcia dla 20 tys. dzieci. I to rozszerzenie możliwości edukacyjnych jest dla nas najważniejsze. Dzięki inwestycji, do obecnego pięknego budynku z leśnym placem zabaw dołączy też obiekt historyczny – mówiła Magdalena Młochowska, dyrektor koordynator ds. zielonej Warszawy.

Zmieni się też teren otaczający leśniczówkę. Na powierzchni 2500 mkw. odtworzone zostaną ciągi piesze, zagospodarowana zostanie zieleń i pojawi się nowe ogrodzenie.

– Chciałbym podziękować za znalezienie środków na remont leśniczówki w tym trudnym czasie. Ten budynek to kolejny element naszej infrastruktury edukacyjnej. Niedługo będziemy budować także duży obiekt związany z edukacją ekologiczną w Lesie Młocińskim – mówił Karol Podgórski, dyrektor Lasów Miejskich.

– Leśniczówka w Lesie Kabackim to kolejny z drewnianych budynków warszawskich, który udaje nam się wyremontować w ciągu ostatnich lat – mówił Michał Krasucki, stołeczny konserwator zabytków. – Więcej takich leśniczówek, nie tylko przy Lesie Kabackim, ale też w samej Warszawie – nie ma. Obiekt ma niesamowitą wartość, a przyszła inwestycja sprawi, że wszystkie jego walory zostaną wydobyte. Budynek odzyska swój pierwotny wygląd, jednocześnie spełniając nowe zadania – dodał konserwator.