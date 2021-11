Nadmorska inwestycja Nautic Park na finiszu realizacji

Jeszcze w tym roku zakończy się realizacja nadmorskiego projektu apartamentowego Nautic Park. Budowa powstaje w popularnym kurorcie Darłówko w pierwszej linii brzegowej.

Siedmiokondygnacyjny budynek zostanie oddany do użytku w IV kwartale 2021 roku. Apartamentowiec oferuje 68 lokali o zróżnicowanym metrażu. Powierzchnie wahają się od 45 do 83 m2. Apartamenty usytuowane na parterze posiadają prywatne ogródki (do 72 m2), a te położone na wyższych kondygnacjach balkony i tarasy (do 28 m2) z przepięknym widokiem na morze. Całość dopełni strefa relaksu (sauna fińska oraz łaźnia parowa), strefa fitness, zewnętrzny basen, wygodne lobby oraz podziemna hala garażowa i boksy rowerowe.

Inwestorem jest spółka Proxin Darłowo. Generalnym wykonawcą wnętrz Trescon – firma specjalizująca się w aranżacji przestrzeni w modelu design & build.

- Jesteśmy dumni z naszej realizacji. Dzięki współpracy i zaangażowaniu całego zespołu, w tym architektów, inżynierów i kierowników projektów powstały wyjątkowe przestrzenie wykończone w najwyższym standardzie. To co jest siłą naszej firmy, to niewątpliwie współpraca ekipy projektantów z działem realizacji na każdym etapie projektu. Skraca to znacznie czas wykonania danej inwestycji, jak również daje pewność dopracowania każdego detalu. Zakres naszych prac obejmował wykończenie wnętrz 65 apartamentów, włącznie z korytarzami, a także wyposażenie w meble zabudowane. Z kolei, 3 apartamenty zostały pozostawione, ze względu na indywidualne upodobania klientów i będą wykończone w kolejnym etapie prac. Nadmorski projekt jest również potwierdzeniem, że obiekty, których jesteśmy wykonawcą nie mają dla nas ograniczeń związanych z wymagającą lokalizacją - podkreśla Marcin Kwasiborski Business Development Manager Trescon.

W pracę nad projektem architektonicznym wyłącznie wnętrz w Nautic Park, została zaangażowana pracownia More Design & Architecture, która specjalizuje się również w realizacjach projektów komercyjnych.

- W projekt zaangażowany był zespół biegły w modelowaniu informacji o budynku. Pracowaliśmy w koncepcji BIM’u, czyli staraliśmy się stworzyć wierny model wnętrz przyszłej inwestycji wzbogacony o informacje o danych elementach. W czasie rzeczywistym mieliśmy podgląd na zestawienia ilościowe, które były wkładem do kosztorysu sporządzonego przez firmę wykonawczą Trescon. Największym wyzwaniem było utrzymanie rygoru pracy w konwencji BIM’owskiej przy jednoczesnym utrzymaniu warstwy wizualnej wnętrz. Wymaga to już od momentu koncepcji, ograniczenia niedomówień i ogólników typu „według nadzoru autorskiego. Dodatkowo, tworzenie szablonu przedmiaru o strukturze kilku tysięcy rzędów nie było łatwe. Nie można też zapomnieć o całej warstwie estetycznej i tworzeniu koncepcji wykończenia wnętrz w dwóch stylach w wysokim standardzie, jak również wyborze materiałów, tworzeniu moodboardów itp. - czynności, które zawsze są wyzwaniem przy projektowaniu - podkreśla Paulina Godzińska Partner, Architekt MRDA.