Nagradzany architekt z Los Angeles zaprojektował budynek z dachem jak żagiel

The Sail House, projekt autorstwa pracowni David Hertz Architects, Studio of Environmental Architecture to niedawny laureat nagrody Jury 2021 Architizer A+Awards.

Dom został zaprojektowany przez wielokrotnie nagradzanego architekta, Davida Hertza z Los Angeles, CA. The Sail House to szereg struktur, składających się z głównej rezydencji i kilku domów gościnnych. Nazwa projektu pochodzi od inspirowanych żeglarstwem dachów namiotowych, które stanowią kontekstualną odpowiedź na kulturę żeglarską Grenadyny i ekobudownictwo.

- Główną inspiracją dla Sail House była drewniana łódź z masztami i żaglami- powiedział David Herz.

Prefabrykowany budynek

Ponieważ budowa na Karaibach może być trudna ze względu na ograniczone zasoby, poszczególne elementy domu zostały prefabrykowane, płasko zapakowane i wysłane na wyspę w 15 kontenerach transportowych. Celem procesu transportu było maksymalne zagęszczenie i wydajność przy zerowej ilości odpadów.

Prefabrykowana struktura jest ustawiona na betonowej skrzyni, która działa jak cysterna do zbierania wody i zakotwicza rezydencję do ziemi. Pozwala to na wysunięcie aluminiowych belek poza podstawę, zapewniając minimalny wpływ na dżunglę.

Zrównoważone materiały i rozwiązania

- Zrównoważony rozwój był jednym z głównych celów projektu Sail House. Niekorozyjny i odporny na termity aluminiowy system konstrukcyjny jest owinięty deskami z drewna żelaznego odzyskanymi z opuszczonego mola na Borneo, podobnie jak podłogi z desek, pokłady i pionowe żaluzje, które kontrolują niskie nasłonecznienie i dominujące bryzy - dodaje architekt.

We wnętrzu i na zewnątrz użyto też paneli wykonanych z plecionej palmy, fragmentów łupin orzecha kokosowego i wielu innych naturalnych materiałów i elementów stworzonych przez jawajskich i balijskich rzemieślników.

Zrównoważone rozwiązania zastosowane w tym domu obejmują zbieranie wody deszczowej, drewno z odzysku, pasywną wentylację i panele fotowoltaiczne. Projekt generuje własną energię elektryczną, gromadzi własną wodę i zapewnia prawdziwą relację pomiędzy wnętrzem a zewnętrzem, sprzyjającą lokalnemu mikroklimatowi.

Dach jak żagle - co daje?

Rozciągliwe membrany dachowe zapewniają głęboki cień przed równikowym słońcem, co jest nieosiągalne w przypadku typowego sztywnego dachu. Dachy tworzą pochyły kształt zaprojektowany do zbierania wody deszczowej i tworzenia komina termicznego, aby odprowadzić ciepło z góry poprzez maksymalizację wentylacji poprzecznej.

Woda zgromadzona w cysternach w fundamentach jest wykorzystywana do zasysania chłodniejszego powietrza przez centralny maszt, aby w razie potrzeby schłodzić dom. Deszcz i rosa, które spadają na duże powierzchnie dachowe, są kierowane do płyt zaciskowych ze stali nierdzewnej na krawędziach dachu, zbierając i kierując wodę do strukturalnych masztów aluminiowych i w dół do betonowych fundamentów.

Fundamenty funkcjonują jako duże cysterny, które zaspokajają 100% zapotrzebowania na wodę do użytku na terenie posesji. Roczne zapotrzebowanie na wodę jest w ten sposób zaspokajane na miejscu.

Projekt: David Hertz, David Hertz Architects

Wykonawca: TomaHouse

Zdjęcia: Nicola Cornwell