Nagroda architektoniczna Miesa van der Rohe 2022: oto wszystkie nominacje z Polski

Nagroda architektoniczna imienia Miesa Van der Rohe to najważniejsza nagroda w dziedzinie architektury w Europie, równie prestiżowa co filmowe Oskary. W kolejnej edycji, która zostanie rozstrzygnięta w 2022 roku nominacje zyskało aż 20 projektów z Polski. Pokazujemy je wszystkie!

Nagroda Unii Europejskiej w konkursie architektury współczesnej została ufundowana przez Komisję Europejską i Fundację Miesa van der Rohe. Pierwszy raz przyznano ją ponad 30 lat temu. To prestiżowe wyróżnienie dla najlepszych projektów trafia do architektów co dwa lata. Nominacje są zgłaszane przez ekspertów z Europy, krajowe stowarzyszenia zrzeszone w ramach Rady Architektów Europy oraz komitet doradczy nagrody.

P4 budynek biurowo-usługowo-hotelowy

lokalizacja: Warszawa

projekt: JEMS Architekci

inwestor: Garvest

rok realizacji: 2019

Kompleks P4 składa się z czterech budynków. Jedna z części mieści czterogwiazdkowy hotel Vienna House Mokotów Warsaw, który tworzy pierzeję ulicy Postępu. Pozostałe przeznaczone zostaną na biura. Bryły budynków usytuowanych w głębi działki mają formę tarasowej kaskady. Tarasy dały możliwość wprowadzenia w tkankę miejską dodatkowej zieleni. Wyrazistymi elementami budynków, nadającymi im charakter są słupy w kształcie litery V i masywne podciągi. Konstrukcja opierająca się na systemie żelbetowych ram.

Projekt architektoniczny odwołuje się do industrialnej przeszłości Służewca Przemysłowego. Czerpie inspirację z zabudowy o przemysłowym charakterze i nadaje kompleksowi cech brutalizmu. Warta odnotowania jest uniwersalność budynku, który zmienił swoje przeznaczenie z biurowca na hotel. Łatwość adaptacji jest w dobie kryzysu energetycznego szczególną wartością.

Fot. Juliusz Słowacki

Enklawa przyrodnicza Bobrowisko

lokalizacja: Stary Sącz

projekt: 55Architekci

inwestor: Gmina Stary Sącz

rok realizacji: 2018

W obrębie stawów w widłach Dunajca i Popradu turyści, miłośnicy przyrody i mieszkańcy mogą bez przeszkód spacerować po pomostach obserwacyjnych o długości ponad 400 m przecinających stawy i z dwóch czatowni podglądać przyrodę. Niecodzienne konstrukcje jednym przywodzą na myśl zwierzęta wynurzające się z wody, innym statki kosmiczne.

Charakterystyczną cechą przestrzeni jest jej kameralny i nieinwazyjny charakter. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom architektonicznym (takim jak brak balustrad na kładce) zwiedzający są naturalnie zmuszeni do uważnej obserwacji otoczenia, przyswajania widoków z różnych perspektyw i bezpośredniego kontaktu z naturą. Wykorzystane w projekcie lokalne drewno integruje obiekt z otoczeniem.

Fot. Wojciech Świątek

Centrum Aktywności Lokalnej

lokalizacja: Wrocław

projekt: ch+ architekci

inwestor: Miasto Wrocław

rok realizacji: 2019