Nagroda dla projektu energooszczędnych przedszkoli w Warszawie

Projekt energooszczędnych przedszkoli w Warszawie z nagrodą publiczności podczas 5. edycji Międzynarodowego Forum PPP. Partnerstwo publiczno-prywatne zostało docenione jako narzędzie realizacji inwestycji w mieście.

REKLAMA

Międzynarodowe Forum PPP jest cyklicznym wydarzeniem, które gromadzi w Płocku praktyków z sektora publicznego i prywatnego. Konferencja jest okazją do wymiany doświadczeń i wiedzy w zakresie realizacji projektów PPP. Podczas tegorocznej, wirtualnej edycji wydarzenia zorganizowano konkurs, w którym nagrodzono przedsięwzięcia samorządowe, realizowane w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, a specjalne wyróżnienie publiczności zostało przyznane Warszawie.

Bardzo cieszy nas nagroda publiczności przyznana projektowi z dziedziny, która od początku kadencji zajmuje szczególne miejsce w działaniach prezydenta i zarządu miasta. Realizując projekt energooszczędnych przedszkoli w partnerstwie z sektorem prywatnym mamy szansę skorzystać z wiedzy i doświadczeń rynkowego partnera w najbardziej efektywnym zarządzaniu energią. Współpraca w tej formule stymuluje rozwój miasta i przynosi wymierne korzyści mieszkańcom – mówi Karolina Zdrodowska, dyrektorka koordynatorka ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego w Urzędzie m.st. Warszawy.

Placówki publiczne utrzymywane przez inwestora prywatnego

Rozbiórka budynków konstrukcji typu Stolbud–Ciechanów i zastąpienie ich nowymi, funkcjonalnymi budynkami przedszkolnymi to pierwszy realizowany na tak dużą skalę projekt w Polsce. Z jednej strony podnosi jakość życia mieszkańców, a z drugiej pozostaje w zgodzie ze zrównoważonym rozwojem Warszawy.

Przedszkola nadal będą publiczne. Miasto będzie odpowiedzialne za nabór, program edukacyjny oraz kadrę pedagogiczną. Zaś za zaprojektowanie i realizację przedszkoli, a także zagospodarowanie terenu będzie odpowiadał partner prywatny. Jego zadaniem będzie także utrzymywanie należytego stanu technicznego przez okres umowy. Obecnie trwają negocjacje, które dotyczą różnych kwestii związanych z inwestycją. Ostateczne lokalizacje przedszkoli zostaną wskazane po zakończeniu negocjacji.

W ogłoszonym postępowaniu na liście wyjściowej znajduje się siedem istniejących obiektów przedszkolnych – w dzielnicy Bemowo: Przedszkole nr 75 (ul. Rozłogi 4a) i Przedszkole nr 319 (ul. Powstańców Śląskich 14), na Mokotowie - Przedszkole nr 67 (ul. Sonaty 6a), w Ursusie - Przedszkole nr 137 (ul. Zagłoby 11) i Przedszkole nr 168 (ul. Zagłoby 27), na Targówku - Przedszkole nr 94 (ul. Smoleńska 64) oraz na Woli - Przedszkole nr 58 (ul. Batalionu AK „Pięść” 4). Zakończenie postępowania i podpisanie umowy planowane jest na pierwszą połowę 2023 roku. Procedurę wyboru partnera prywatnego w imieniu m.st. Warszawy prowadzi Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta.

Partnerstwo publiczno-prywatne to przyszłość samorządu

Realizacja inwestycji lub świadczenie usług w formule PPP oznacza dla miasta wiele korzyści. Przede w lepszy sposób wydatkowane są środki publiczne, dzięki zaangażowaniu w inwestycje kapitału prywatnego. Miasto korzysta także z wiedzy i doświadczenia rynkowego partnera. Jest to również uregulowany prawnie sposób na zapewnienie większej dostępności usług i udogodnień dla mieszkańców. Każdy z partnerów wnosi do projektu to, co robi najlepiej, z korzyścią dla końcowego efektu.