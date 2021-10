Nagrodzono Sopocki System Identyfikacji Miejskiej

Podczas Regionalnych Obchodów Światowego Dnia Turystyki, organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Sopot odebrał wyróżnienie w kategorii „Innowacja w Turystyce 2019” za System Identyfikacji Miejskiej.

REKLAMA

W ramach sopockiego SIM, w 2019 roku wymienione zostały wszystkie nośniki z nazwami ulic w całym mieście. Ponadto, zamontowano 8 podświetlanych pylonów z mapami miasta oraz dwujęzyczną informacją o sopockich atrakcjach turystycznych i hotelach. Przy głównych ciągach drogowych pojawiły się też pylony kierujące do kategoryzowanych hoteli i campingów. Natomiast w centrum Sopotu zamontowane zostały znaki informujące o atrakcjach turystycznych i instytucjach kultury.

Sopocki System Informacji Miejskiej jest autorskim projektem dedykowanym Miastu Sopot, zaprojektowanym przez Studio Świerszcze. Wszystkie tablice, słupy i pylony mają spójną oraz uporządkowaną formę. Inspiracją dla kształtowania poszczególnych elementów było skojarzenie najbardziej uniwersalne i jednocześnie wszechobecne w mieście – wiatr i jego siła. Gama kolorów pojawiająca się w całym Systemie Identyfikacji Miejskiej jest inspirowana kolorystyką Zatoki Gdańskiej. Ważnym zagadnieniem, który został wzięty pod uwagę w projektowaniu SIM było też odpowiednie zaplanowanie liczby informacji w zależności od tego, czy komunikaty kierowane są do osób pieszych czy uczestników ruchu drogowego. Oznaczenia w ruchu pieszym są wzbogacone o anglojęzyczne tłumaczenia, ikony, jak również informują o odległościach do wskazanych destynacji od miejsca, w którym usytuowany jest nośnik. To wszystko przełożyło się na sukces nowego oznakowania, który w pierwszej kolejności doceniony został przez użytkowników, czyli głównie turystów.

– Ogromnie cieszy nas przyznane wyróżnienie w kategorii Innowacja w Turystyce. Dzięki spójności i czytelności nowego Systemu Informacji Miejskiej w Sopocie przestrzeń miasta nabrała eleganckiego charakteru. Dodatkowo wzmocniony został przekaz dla turystów, którzy często gubili się w nadmiarze informacji i kolorów poszczególnych znaków i strzałek – mówi Jacek Karnowski, prezydent miasta Sopotu. – SIM doceniają zarówno nasi goście, jak i mieszkańcy. Dzięki SIM a także obowiązującej uchwale krajobrazowej udało się znacząco poprawić estetykę miasta – dodaje prezydent Sopotu.

Wręczenie nagród miało miejsce 1 października w Europejskim Centrum Solidarności. Poza nagrodą dla miasta Sopotu nagrody otrzymała również Bałtycka Agencja Artystyczna BART za nową kulturalną przestrzeń w malowniczej Operze Leśnej – LASY.