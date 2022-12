Najbardziej wyczekiwane otwarcia hoteli Grupy Accor w 2023 r. Wśród nich Raffles London at The OWO

Accor zapowiada ambitne plany na rok 2023. Do mapy obiektów tej grupy hotelowej dołączą m.in. Raffles London at The OWO, czyli jeden z najbardziej oczekiwanych i luksusowych hoteli na świecie oraz odrestaurowana XX-wieczna rezydencja w Cozieni w Rumunii.

Grupa Accor przedstawiła plan otwarć nowych obiektów hotelowych w 2023 r.

Wśród nich znaleźć można m.in. Mövenpick Wrocław czy Sanssouci Karpacz.

Grupa Accor z zapartym tchem wyczekuje 2023 r. W nadchodzącym roku marka planuje otworzyć m.in. następujące lokalizacje:

Raffles London at The OWO

Już wiosną przyszłego roku historyczny budynek Old War Office zostanie przekształcony w Raffles London at The OWO, tworząc nową lokalizację w sercu londyńskiego Whitehall. Ta jedyna w swoim rodzaju posiadłość wraz ze 120 pokojami i apartamentami, 85 rezydencjami, rozległym Centrum SPA, 3 barami i 9 restauracjami, w tym trzema nagrodzonymi gwiazdką Michelin, otworzy się dla londyńczyków i zagranicznych gości po raz pierwszy w swojej 100-letniej historii.

Mövenpick Wrocław

Położony naprzeciwko Dworca Głównego, znany wcześniej jako Hotel du Nord z 1903 roku, stał się jednym z najlepszych hoteli w ówczesnym Wrocławiu, a zarazem jego ikoną.

Dogodna lokalizacja: to jeden z pierwszych budynków zauważanych przez pasażerów, opuszczających Dworzec Główny. Otwarcie zrewitalizowanego Grand Hotelu, a późniejszego Mövenpick Wrocław, będzie wkrótce jednym z najgłośniejszych wydarzeń w regionie. Mövenpick Wrocław to także jeden z pierwszych obiektów szwajcarskiej marki w Polsce. Obiekt otworzy się latem 2023 r.

Pullman Okol Resort Golf & Spa w Bułgarii

Hotel położony zaledwie 30 km na południowy wschód od Sofii i tylko 20 minut jazdy od jednego z największych bułgarskich ośrodków narciarskich – Borowca, będzie częścią jednego z największych kompleksów rozrywkowych w kraju.

Powrót do natury: ośrodek otoczony piękną przyrodą stanowi część inwestycji Okol Lake Park znajdującej się nad brzegiem jeziora Iskar. Wystrój hotelu inspirowany jest okoliczną naturą i bułgarskim dziedzictwem kulturowym. Otwarcie nastąpi latem 2023 r.

Sanssouci Karpacz

Karpacz to miasto uzdrowiskowe i centrum narciarskie w południowo-zachodniej Polsce, a także jeden z najważniejszych ośrodków turystyki górskiej. Uwielbiany przez lokalnych i zagranicznych turystów ośrodek dołączy do butikowej kolekcji wyjątkowej marki MGallery.

Nowy obiekt wraz z panoramicznym widokiem na okolicę doczeka się otwarcia jesienią 2023 r. po przebudowaniu zabytkowego Sanssouci Hotel Karpacz z początków XX wieku.

Mercure Conacul Cozieni Resort w Rumunii

Hotel będzie położony zaledwie 19 kilometrów od Bukaresztu, w pobliżu jeziora Cernica, klasztoru Pasărea i lasu Pustnicu. Ponadto obiekt poszczyci się doskonałym połączeniem drogowym z Bukaresztem i międzynarodowym lotniskiem.

Z rezydencji zbudowanej na początku XX wieku dla dzieci bojarów, budynek przekształci się w nowoczesny kompleks ze wszystkimi niezbędnymi udogodnieniami w standardzie hotelu poza miastem. Otwarcie planowane jest w pierwszym kwartale 2023 r.

Novotel Tbilisi Center w Gruzji

Położony w Avlabari, dzielnicy Starego Tbilisi na lewym brzegu rzeki Kura, nowy hotel przyciąga uwagę dzięki nowoczesnemu, minimalistycznemu wzornictwu i oferuje niesamowite widoki na znane zabytki Tbilisi.

Za design obiektu odpowiada Sundukovy Sisters. Stworzono koncept łączący biznes z przyjemnością, jednoczący dobre samopoczucie z wyjątkowymi przestrzeniami „co-living” obejmującymi tętniące życiem, towarzyskie otoczenie, aktualne trendy i ponadczasowe wygody.

ibis Styles Copenhagen Ørestad

Debiut ibis Styles w Danii. Będzie to hotel stworzony po to, by łączyć miejskie życie ze spokojem natury. Żywy wystrój wnętrza zestawia te dwa aspekty, tworząc wyrazisty i olśniewający kontrast.

Ten stylowy hotel mieścić się będzie w tętniącej życiem dzielnicy na wyspie Amager blisko centrum Kopenhagi. Będący częścią popularnego projektu Nest45, obiekt leży blisko przyciągającego wzrok obszaru biznesowego, idealnie między miejskim zgiełkiem a harmonią natury. Otworzy się w pierwszym kwartale 2023 r.