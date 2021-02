Najbardziej zielony wieżowiec w Warszawie już gotowy. To projekt JEMS Architekci

Najbardziej zielony wieżowiec w stolicy spod kreski JEMS Architekci został oddany do użytku. Na dachu Generation Park Y są ule, a wokół wcześniej ukończonych budynków kompleksu położony został chodnik z zielonego betonu.

REKLAMA

Generation Park Y, najwyższy biurowiec Skanska w tej części Europy, wieńczący kompleks biurowy zlokalizowany przy Rondzie Daszyńskiego w Warszawie, został oddany do użytku. Ten 140-metrowy budynek jest najbardziej zielonym wieżowcem w stolicy, oferującym ponadczasowe, zrównoważone powierzchnie biurowe, innowacyjne rozwiązania i imponujący widok na miasto. Będzie to nowa siedziba centrali Grupy PZU, w której pracować będzie kilka tysięcy osób.

Głównym założeniem projektu Generation Park było stworzenie takiego miejsca pracy, które odpowie na potrzeby pracowników wszystkich generacji – stąd jego nazwa. Realizacja kompleksu wystartowała w grudniu 2015 roku. Trzy lata później rozpoczęto wznoszenie 140-metrowej wieży oznaczonej literą Y. Dziś, po ponad 5 latach od startu inwestycji, pozwolenie na użytkowanie otrzymuje jego ostatnia część, a jednocześnie pierwszy wieżowiec Skanska w Polsce i najwyższy biurowiec dewelopera w tej części Europy.

– Generation Park Y to zwieńczenie największego projektu Skanska w Warszawie. Oddajemy naszą flagową inwestycję do użytku i cieszymy się, że na jej pokładzie jest jedna z najważniejszych polskim firm – PZU – mówi Arkadiusz Rudzki, wiceprezes ds. wynajmu i sprzedaży w spółce biurowej Skanska w CEE. – Kompleks Generation Park i jego dotychczasowy sukces komercyjny są potwierdzeniem, że nasza strategia tworzenia ponadczasowych, zdrowych i bezpiecznych powierzchni biurowych, mając przy tym na uwadze zarówno potrzeby ludzi, jak i środowiska naturalnego, przynosi pożądane efekty. W czasach dużej niepewności udało się nam wyznaczyć pewną i stabilną ścieżkę. To niezwykle ważne z punktu widzenia najemców oraz inwestorów – dodaje Arkadiusz Rudzki.

Innowacyjne i zrównoważone rozwiązania na najwyższym poziomie

– Generation Park Y to jeden z najlepszych przykładów naszego podejścia do tworzenia innowacyjnych, zrównoważonych i bezpiecznych przestrzeni do pracy – mówi Rafał Stoparczyk, dyrektor projektu w spółce biurowej Skanska. – Pracownicy będą mogli korzystać tu z sześciu powierzchni typu „sky-office”, o podwójnej wysokości. Oprócz wyróżniającej się przestrzeni, stworzą one kolejne miejsce – obok tarasu – z wyjątkowym widokiem na Warszawę. W biurowcu zostaną zastosowane windy double deck, pozwalające na umieszczenie dwóch kabin dźwigowych w jednym szybie, co usprawnia komunikację pionową w wysokich budynkach. Użytkownicy wieży będą mogli również korzystać z Connected by Skanska. To zintegrowana platforma, która nie tylko spaja ze sobą inteligentne technologie, ale też łączy ludzi z miejscem pracy. Ułatwia zarządzanie funkcjami budynku, takimi jak parkowanie, kontrola dostępu czy wirtualna recepcja – dodaje Rafał Stoparczyk.