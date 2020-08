Najbrzydsza kamienica Chorzowa doczekała się remontu. Tak będzie wyglądać

W Chorzowie właśnie ruszył remont opuszczonej, zaniedbanej kamienicy, która od wielu lat szpeciła wygląd głównej ulicy Batorego.

Chorzów już od kilku lat mocno inwestuje w rozwój miasta. Remont Rynku, budowa tężni solankowej, przebudowane estakady - jednak to wszystko tyczy się Centrum Chorzowa. Czy dzielnica Batory również może liczyć na odmianę krajobrazu? Przy ul. Stefana Batorego 10, niedaleko MDK, stoi budynek, który przez mieszkańców i samego wice-prezydenta został nazwany najbrzydszą kamienicą Chorzowa.

Niska zabudowa, brudna i zaniedbana elewacja to elementy, z których Chorzowianie raczej nie są zbyt dumni. Na szczęście sytuacja już niebawem się zmieni.

Na zlecenie prywatnego Inwestora firma GVL Estate nadzoruje prace rewitalizacji kamienicy. Generalnym Wykonawcą jest rodzinna firma z Chorzowa, Solid Building. Budynek jest opuszczony od dawna, ale z racji pandemii uzyskanie zgód na przebudowę trwało dłużej niż zwykle. W końcu, od sierpnia prace ruszyły pełną parą. Kamienica zostanie częściowo rozebrana i odbudowana, a wizualizacje pokazują, że jej wygląd zmieni się całkowicie.

- Kamienica przy ulicy Stefana Batorego 10 w Chorzowie to niewielki budynek mieszkalno-usługowy. Oryginalnie budynek posiada zaledwie dwie i pół kondygnacji użytkowej, przy czym prawdopodobnie owe pół kondygnacji zostało dobudowane w późniejszym etapie. Budynek nie posiadał żadnej dokumentacji to też wszelkie prace projektowe poprzedzone zostały wnikliwą inwentaryzacją architektoniczną. Projektowana przebudowa poza oczywiście zwiększeniem powierzchni użytkowej w zasadzie o ponad 100% zdecydowanie podwyższa standard użytkowy i funkcjonalny obiektu. Jeśli spojrzeć na pierzeję zabudowy ul. Stefana Batorego to projektowany obiekt obecnie stanowi pewną wyrwę w dość systematycznej i równomiernej zabudowie. Planowana nadbudowa stanowić będzie idealną plombę dla tej wyrwy - mówi Piotr Zabłocki z RESE Architekci.

Chorzów już od pewnego czasu mocno inwestuje w renowację miasta. Rynek został wyremontowany już rok temu. Mieszkańcy obecnie mogą cieszyć się palmami, pięknie oświetloną fontanną oraz skwerem. Od czerwca tego roku na Placu Hutników stoi tężnia solankowa, która upamiętnia niegdyś uzdrowiskowy charakter Chorzowa.

Pozostaje jeszcze kwestia wielu zaniedbanych kamienic, których w Chorzowie jest sporo. Na głównej ulicy Batorego kilka budynków przeszło już rewitalizację i odzyskało dawny blask. Teraz czas na jedną z najmniej atrakcyjnych kamienic tej lokalizacji.

- Budynek zyska zupełnie nową czarną, klinkierową i ponadczasową elewację frontową z elementami tynkowanymi, łączącą to co nowe z tym co zastane. A dodatkowo stanowi to pewną kontynuację trendu jaki da się zauważyć w okolicznych inwestycjach. - mówi Piotr Zabłocki.

- Cieszymy się, że mogliśmy w końcu rozpocząć prace nad naszą “Czarną Kamienicą”. Wierzymy, że projekt ten pociągnie za sobą kolejne, równie oryginalne w dzielnicy Batory i w niedalekiej przyszłości będziemy mogli oglądać nie tylko piękne elewacje ale również zagospodarowane dziedzińce. Przy kamienicy Stefana Batorego tył budynku zostanie również zrewitalizowany gdzie powstanie 3 kondygnacyjna oficyną z garażami i mieszkania. Na pozostałej części nieruchomości powstanie brukowany parking oraz zielony skwer dla mieszkańców - dodaje Wiktor Łaba, prezes GVL Estate.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem koniec prac szacuje się na ostatni kwartał 2021 r.