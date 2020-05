Najdłużej wyczekiwany hotel w Dubaju. Po 13 latach od pierwszego szkicu Zahy Hadid światło dzienne ujrzał ME Dubai

Zamiast plastikowych butelek, które tradycyjnie czekają na gości w pokojach, rozdawane są butelki ze stali nierdzewnej. Nie serwują bufetów, ale za to stawiają kompostowniki. Do tego futurystyczne meble projektu Zahy Hadid zdobią nie tylko hol, ale także każdy z pokoi w tym pięciogwiazdkowym hotelu ME Dubai.

ME Dubai to pięciogwiazdkowy hotel w centrum Dubaju. Zaledwie 2 km dzielą go od słynnego wieżowca Burdż Chalifa. Projekt autorstwa Zaha Hadid został zaprezentowany w 2007 roku i jest jedynym hotelem, w którym stworzyła zarówno architekturę, jak i wnętrza. Jednak dopiero po 13 latach bryła wzbogaciła krajobraz największego miasta w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Projekt Opus, w którym mieści się hotel Hotel ME Dubai, o pow. 84,3 tys. mkw. został zaprojektowany przez Zahę Hadid jako dwa osobne wieżowce, które łączą się w całość - przybierając formę sześcianu. Wieżowce spięto u podstawy czteropiętrowym atrium, a także połączono asymetrycznym, trzypiętrowym łącznikiem o szerokości 38 metrów znajdującym się 71 metrów nad ziemią. W hotelu ME Dubai zaplanowano 74 pokoje i 19 apartamentów, ale także salę fitness o pow. 650 mkw., sale konferencyjne, liczne restauracje, kawiarnie i bary.

Futurystyczne meble do recyklingu

Meble autorstwa Zaha Hadid Design wpisano w cały hotel. Słynne sofy "Petalinas" i „Ottomans” w holu wykonano z materiałów zapewniających długi cykl życia, co ważne także elementy mebli można poddać recyklingowi. Łóżka "Opus" znajdują się w każdej sypialni, a sofę "Work & Play" połączoną z biurkiem umieszczono w apartamentach. W hotelowych sypialniach znajduje się także kolekcja łazienkowa "Vitae" zaprojektowana przez Hadid w 2015 roku dla Noken Porcelanosa.

Plastic not fantastic



Goście hotelowi otrzymają butelki ze stali nierdzewnej do codziennego użytku podczas pobytu, a dozowniki do wody pitnej rozmieszczono na całym obiekcie. W ME Dubai nie znajdziemy plastikowych butelek w pokojach gościnnych, a hotel ma stać się całkowicie wolny od plastików we wszystkich obszarach działania. Obiekt walczy również z marnowaniem żywności, nie serwując bufetów, i stawiając kompostowniki. W celu oszczędzania energii, czujniki w całym budynku automatycznie dostosowują wentylację i oświetlenie w zależności od obłożenia hotelu.

Gra światłem

Podwójnie oszklona fasada z powłokę UV i nakrapianym wzorem, pozwala zminimalizować oddziaływanie słońca. Nakrapiany wzór na fasadzie zastosowano wokół całego budynku, co podkreśla czystość ortogonalnej formy budynku, jednocześnie sprawiając za pomocą gry światłem, że bryła nie przytłacza rozmiarem. W ciągu dnia fasada sześcianu odbija niebo, słońce i otaczające miasto, zaś nocą postawiono ją oświetlić przez dynamiczną instalację z diod LED.