Najdłuższa nadbałtycka promenada w Polsce robi wrażenie

W Kołobrzegu zakończono modernizację spacerowo-rowerowej promenady, która łącznie obejmuje odcinek od ul. Mickiewicza do wjazdu na obszar Ekoparku sąsiadującego z torfowiskami i wydmami.

W Kołobrzegu otwarto ostatnią część modernizowanego szlaku rowerowo – spacerowego.

Jego częścią jest nadbałtycka promenada wyposażona w nowe zejścia na plażę oraz podesty z ławkami.

Na ostatni etap inwestycji wydano 17 mln zł, z czego 7 mln zł pochodziło z Regionalnego Programu Operacyjnego.

„Możemy mówić, że jesteśmy miastem, które ma najdłuższy deptak nadmorski, z czego ponad 3 km stanowi nadbałtycka promenada” – powiedziała prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska.

Na rewitalizację promenady wydano łącznie ponad 40 mln zł. Natomiast ponad połowę kosztów, bo aż 26 mln zł, sfinansowano funduszy unijnych.

Nowa promenada robi wrażenie i zachęca do spacerów, do aktywności ruchowej. Są nowe zejścia na plażę, podświetlone podesty z ławkami w kształcie fal i trasa rowerowa – ocenił inwestycję marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Jak przypomniano w komunikacie urzędu marszałkowskiego, modernizacja promenady odbywała się stopniowo od 2009 roku. Pierwszy etap renowacji reprezentacyjnego deptaku objął odcinek od ul. Mickiewicza przez ul. Rodziewiczówny do krzyżówki z ul. Sikorskiego. Kolejny doprowadził do Kamiennego Szańca. Trzeci i ostatni etap, przedłużono do wjazdu do przepięknego obszaru Ekoparku sąsiadującego z torfowiskami czy wydmami.