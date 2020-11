Najdłuższy mural w Bydgoszczy już skończony!

Kilka osób, 500 litrów farby i gotowe. W niecały miesiąc powstał najdłuższy mural w Bydgoszczy. Malowidło na Kujawskiej będzie widziane wyłącznie z okien jadącego tramwaju, czyli już od 6 grudnia.

REKLAMA

Pod koniec października ruszyły prace nad nowym muralem na Kujawskiej. W tworzeniu abstrakcji brali udział autorzy projektu, Jan Kołodziej i Krzysztof Syruć, gdańszczanka Małgorzata Okrój, a także dwie bydgoszczanki, Agata Kucharska i Magdalena Gapińska. Na całość pracy zużyto ok. 500 litrów najwyższej jakości profesjonalnej farby. Mural został zabezpieczony powłoką antygraffiti. Efekt końcowy ocenił plastyk miejski, Marek Iwiński:

– Wyszło to ciekawie, wbrew negatywnym opiniom, które pojawiały się wcześniej. Jest to zupełnie coś nowego w przestrzeni Bydgoszczy. Nawiązuje do infrastruktury drogowej poprzez dynamikę i rytmy. Szarości pojawiające się w tle są subtelne i harmonijne. Kolory pojawiają się jedynie w elementach kulistych, a linie i pasy tworzą dynamikę. Wygląda to lepiej niż na projekcie.



Projekt zakładał dynamikę oraz futurystyczną iluzję form. Według komisji była to jedyna propozycja, która wpasowała się we wcześniejsze założenia.

Mural jest artystycznym dopełnieniem nowoczesnego rozwiązania urbanistycznego w postaci murów oporowych linii tramwajowej, których łączna długość wynosi 440 metrów. Jest to najdłuższy mural w Bydgoszczy. Widziany będzie jedynie z okien jadących tamtędy tramwajów, a te pojadą Kujawską już 6 grudnia.