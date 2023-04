Najdłuższy woonerf w Łodzi ma być gotowy w kwietniu. Czy tym razem uda się dotrzymać terminu?

Wszystko wskazuje na to, że woonerf powstający na ulicy 28 Pułku Strzelców Kaniowskich w Łodzi po okresie przestojów w końcu doczeka się ukończenia.

REKLAMA

W kwietniu ma się zakończyć budowa najdłuższego woonerfu w Łodzi.

Prace przy odcinku do ul. 6 Sierpnia mają półroczny poślizg.

Pierwotnie remont miał zakończyć się w październiku 2022 r., później mówiono o początku 2023 r., w styczniu - o lutym 2023 r.

Budowa najdłuższego woonerfu w Łodzi coraz bliżej finiszu

Jak donosi Wyborcza.pl, widać już długo wyczekiwane efekty remontu 28 Pułku Strzelców Kaniowskich. Na całej długości drogi od ul. Zielonej do ul. 6 sierpnia położona została kostka brukowa, pojawiły się także elementy małej architektury i nowe latarnie, są również zapowiadane już we wrześniu nasadzenia zieleni. Cytowana przez Wyborczą Małgorzata Loeffler, rzecznik ZIM zapowiada, że inwestycja ma mieć swój finał jeszcze w kwietniu, czyli niebawem.

Półroczny poślizg

Historia budowy najdłuższego woonerfu w Łodzi nie jest jednak ani krótka, ani bezproblemowa. Sprawę szeroko opisała Wyborcza, która przypomina, że pierwotnie budowa woonerfu miała się zakończyć w październiku 2022 roku. Terminowe ukończenie inwestycji pokrzyżowały jednak powtarzające się przestoje w pracach.

W ramach tworzenia najdłuższego woonerfu w mieście jako pierwszy został przebudowany odcinek od ul. Więckowskiego do ul. 1 Maja, potem - fragment do ul. Zielonej. Wszystko wydawało się przebiegać sprawnie do momentu remontu odcinka do 6 Sierpnia...

Budowa utknęła we wrześniu – czyli de facto wtedy niemal na finiszu, w momencie kiedy rozpocząć się miało zagospodarowanie terenu i nasadzenia zieleni. Jak donosi Wyborcza, w listopadzie do jej redakcji zaczęli zgłaszać się mieszkańcy ulicy Strzelców Kaniowskich, skarżąc się na porzucony plac budowy i związane z tą sytuacją niedogodności.

W grudniu Zarząd Inwestycji Miejskich miał zapewniać, że powodem dwumiesięcznego postoju było oddanie terenu PGNiG w celu wykonania przyłączy gazowych. PGNiG wskazywała z kolei na Polską Spółkę Gazownictwa, wylicza Wyborcza.

Kolejnym terminem zakończenia prac według deklaracji ZIM miał być początek 2023 roku. W styczniu – po ponownym zapytaniu wystosowanym przez Wyborczą – była mowa o lutym 2023 roku.

Remont wciąż trwa, a obecnym terminem jest kwiecień br.